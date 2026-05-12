Ντεμπούτο για το αναβαθμισμένο Nissan Ariya

Η Nissan ενισχύει τις ψηφιακές δυνατότηρες του Ariya, βελτιώνει την εργονομία του μέσα στην καμπίνα και διαφοροποιεί σε μικρό βαθμό την εξωτερική του εμφάνιση.
Η Nissan προχωρά σε μια στρατηγική αναβάθμιση του Ariya για το Model Year 2026, στοχεύοντας να διατηρήσει το εμβληματικό της ηλεκτρικό crossover ανταγωνιστικό.
Η σχεδιαστική γλώσσα του μοντέλου παραμένει πιστή στη φιλοσοφία «Timeless Japanese Futurism». Σε σχέση με πριν, το αυτοκίνητο υιοθετεί ένα ανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα, με πάνελ στο χρώμα του αμαξώματος και ανασχεδιασμένη υπογραφή V-motion που δημιουργεί μια πιο απέριττη και επιβλητική παρουσία στον δρόμο. Οι νέες ζάντες 19 και 20 ιντσών παντρεύουν το αλουμίνιο με στοιχεία ρητίνης, ενώ η ήδη πλούσια παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει πλέον μια νέα επιλογή, το χρώμα Plasma Green.
Υψηλότερο επίπεδο εργονομίας και ψηφιακής συνδεσιμότητας
Η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί για να προσφέρει αυξημένο αποθηκευτικό χώρο που φτάνει τα 3,2 λίτρα και ενσωματώνει έναν ασύρματο φορτιστή για smartphone ισχύος 15W.
Η σημαντικότερη όμως προσθήκη είναι το σύστημα NissanConnect με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Αυτή η αναβάθμιση επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση του Google Maps, το οποίο λειτουργεί ως ένας έξυπνος βοηθός ταξιδιού. Το σύστημα αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα της μπαταρίας και προτείνει αυτόματα τις βέλτιστες στάσεις για φόρτιση, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τη μπαταρία (pre-conditioning) για να ανεφοδιαστεί με ενέργεια με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.
Με V2L λειτουργία
Το αναβαθμισμένο Ariya έχει επίσης καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Ο ενσωματωμένος αμφίδρομος φορτιστής 11 kW υποστηρίζει λειτουργία Vehicle to Load (V2L), επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές με ενέργεια από το αυτοκίνητο με ισχύ έως 3.700W. Αυτό μετατρέπει το Ariya σε μια κινητή πηγή ενέργειας για υπαίθριες δραστηριότητες ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά την ταχεία φόρτιση, το αυτοκίνητο υποστηρίζει ταχύτητες έως 130 kW.
Ανάρτηση διαφορετικά ρυθμισμένη
Τέλος, η οδηγική άνεση έχει αναβαθμιστεί μέσω της νέας ρύθμισης της ανάρτησης, η οποία εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα και αισθητά λιγότερους κραδασμούς. Σε συνδυασμό με τα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως ο προσαρμοζόμενος έλεγχος απόστασης που διευκολύνει την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, το Ariya υπόσχεται μια πιο ξεκούραστη και ασφαλή εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες.
Η διαχείριση του οχήματος επεκτείνεται και εκτός της καμπίνας μέσω της εφαρμογής NissanConnect Services, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο της φόρτισης, του κλιματισμού, ακόμα και της πίεσης των ελαστικών από το smartphone.