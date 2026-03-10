Ντεμπούτο για την Porsche Cayenne S Electric

Η γκάμα της Porsche Cayenne Electric εμπλουτίζεται με την έκδοση S, η οποία προσφέρει ένα ισορροπημένο μείγμα υψηλής ισχύος, γρήγορων επιδόσεων και πλούσιων επιλογών εξατομίκευσης.

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Porsche Cayenne παρουσιάστηκε στα τέλη του 2025 σε δύο εκδόσεις, τη βασική και την κορυφαία έκδοση Turbo. Τώρα, η μάρκα με έδρα το προάστιο Τσούφενχαουζεν της Στουτγκάρδης ανακοινώνει ότι η γκάμα του μοντέλου επεκτείνεται με την έκδοση S, η οποία τοποθετείται πάνω από τη βασική Cayenne Electric, έχοντας μεγαλύτερη ισχύ, αλλαγές σε εμφάνιση και περισσότερο εξοπλισμό.

Αποδίδει έως 666 ίππους

Πιο συγκεκριμένα, η Porsche Cayenne S Electric συνδυάζεται με μπαταρία υψηλής τάσης με μικτή ενεργειακή χωρητικότητα 113 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη (έναν σε κάθε άξονα) που προσφέρουν 544 PS ή 666 με Launch Control. Όπως και η Cayenne Turbo, η Cayenne S χρησιμοποιεί σύστημα για άμεση ψύξη του λαδιού για τον ηλεκτροκινητήρα του πίσω άξονα.

Η Cayenne S Electric επιταχύνει από το 0 έως τα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 250 χλμ./ώρα. Η αυτονομία, σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, ανέρχεται σε 653 χιλιόμετρα, ενώ όσον αφορά τη φόρτιση, η Porsche ανακοινώνει ότι, εφόσον το αυτοκίνητο συνδεθεί με ταχυτοφορτιστή DC, μπορεί να φορτίσει σε λιγότερο από 16 λεπτά για το 10-80%, με ταχύτητα έως 400 kW.

Με πλούσιο εξοπλισμό και πληθώρα επιλογών

Στο αισθητικό κομμάτι, η Cayenne S Electric ξεχωρίζει χάρη σε ειδικές για το μοντέλο μπροστινές και πίσω ποδιές σε χρώμα Volcano Grey Metallic. Τα ένθετα και ο διαχύτης είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ ο δυναμισμός του αυτοκινήτου ενισχύεται με ζάντες Cayenne S Aero 20 ιντσών. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα μοντέλα της γκάμας της, η Porsche Cayenne S Electric προσφέρεται με πολλές επιλογές εξατομίκευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι για την το αμάξωμα είναι διαθέσιμα 13 διαφορετικά χρώματα.

Για την Cayenne S, η Porsche προσφέρει επίσης προαιρετικό εξοπλισμό που προηγουμένως προοριζόταν μόνο για την Cayenne Electric Turbo. Αναλυτικότερα, διαθέσιμο για επιλογή είναι το σύστημα Porsche Torque Vectoring Plus, η ανάρτηση Porsche Active Ride που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ακαμψία και καλύτερη ευστάθεια, το σύστημα πέδησης υψηλών επιδόσεων Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) με κίτρινες δαγκάνες φρένων και το πακέτο Sport Chrono.

Το τελευταίο πακέτο περιλαμβάνει τη λειτουργία Push-to-Pass, με την οποία ο οδηγός μπορεί να αξιοποιήσει πρόσθετη ισχύ έως 122 PS για 10 δευτερόλεπτα, ενώ η ενσωματωμένη λειτουργία Track εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση στην πίστα μέσω στοχευμένης προετοιμασίας της μπαταρίας.

Η Porsche Cayenne S Electric είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην Ελλάδα από 133.950 ευρώ. Από 111.700 ευρώ ξεκινάει η βασική έκδοση, ενώ η κορυφαία Turbo κοστίζει στη χώρα μας 174.980 ευρώ.