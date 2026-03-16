Οδηγός έτρεχε με 280 χλμ./ώρα με ανασφάλιστο αυτοκίνητο

Οδηγός συνελήφθη στη Ρουμανία να κινείται με ταχύτητα 280 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, θεωρώντας ότι ο δρόμος ήταν άδειος και κανείς δεν τον παρακολουθούσε. Έκανε όμως λάθος…

Οδηγός συνελήφθη να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 280 χλμ./ώρα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που δημοσιεύθηκε στο Facebook.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α3, κατά τις βραδινές ώρες της Κυριακής 15 Μαρτίου, όταν ο οδηγός φέρεται να πίστευε ότι ο δρόμος ήταν άδειος και ότι δεν υπήρχε κανείς για να καταγράψει την επικίνδυνη συμπεριφορά του.

Πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα και έλλειψη ασφάλισης

Οι αρχές εντόπισαν το όχημα να κινείται με την υπερβολική ταχύτητα των 280 χλμ./ώρα και αμέσως ξεκίνησαν μία επιχείρηση για να το σταματήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο. Πέρα από το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα και έλλειψη συμβολαίου ασφάλισης, η αστυνομία αφαίρεσε την άδεια οδήγησης του ιδιοκτήτη.

Οι αρχές τόνισαν ότι περιστατικά σαν αυτό αναδεικνύουν ένα διαχρονικό πρόβλημα: την τάση ορισμένων οδηγών να αντιμετωπίζουν τον αυτοκινητόδρομο ως χώρο επίδειξης ταχύτητας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι σε τέτοιες ταχύτητες, η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται δραματικά και ότι αρκεί ένα λάθος για να προκληθεί κάποιο σοβαρό τροχαίο.

Στην ανακοίνωσή της, η ρουμανική αστυνομία επέλεξε να κλείσει με μια χαρακτηριστική φράση που υπογραμμίζει την παρουσία των αρχών στους δρόμους: «Μερικές φορές, μέσα στη σιωπή της νύχτας, δεν είσαι πραγματικά μόνος στον δρόμο. Είμαστε κι εμείς εκεί». Το μήνυμα συνοψίζει τη θέση των ρουμανικών αρχών για την ανάγκη σεβασμού των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και την αποφασιστικότητά τους να εντοπίζουν και να τιμωρούν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για κίνηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα προβλέπεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, το οποίο συνοδεύεται από το διοικητικό μέτρο της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 1 έτος.