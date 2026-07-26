Οι 2 διακόπτες που πρέπει να θυμούνται όλοι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους

Ελάχιστοι οδηγοί γνωρίζουν για την ύπαρξη δύο διακοπτών που μπορούν να σώσουν τη ζωή των επιβατών.

Όσο καλά και να γνωρίζει κάποιος το αυτοκίνητό του, είναι αδύνατο να είναι πλήρως ενημερωμένος για όλες τις λειτουργίες του, πόσο μάλλον όταν αυτές δεν επηρεάζουν άμεσα την οδηγική διαδικασία.

Πολλές από τις τελευταίες, ωστόσο, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες ή ακόμη και να προσφέρουν σανίδα σωτηρίας στους επιβάτες. Αυτό τον σκοπό εξυπηρετούν δύο διακόπτες που βρίσκονται μακριά από το τιμόνι και συγκεκριμένα στο πίσω μέρος: στις πίσω θύρες και στην πόρτα του πορτμπαγκάζ.

Διακόπτης διαφυγής

Σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ενδέχεται να απαιτείται η αποβίβασή μας από το όχημα (π.χ. εφόσον έχει προκληθεί φωτιά), αλλά οι πόρτες να μην ανοίγουν.

Σε αυτή την περίπτωση η απαραίτητη έξοδος διαφυγής ενδέχεται να βρίσκεται σε ένα κουμπί –που απαντάται στα περισσότερα αυτοκίνητα – στον χώρο αποσκευών. Αφού, λοιπόν, ρίξουμε τα πίσω καθίσματα προς τα εμπρός, πρέπει να εισέλθουμε στον χώρο αποσκευών και να αναζητήσουμε το συγκεκριμένο μπουτόν στη βάση της πίσω θύρας. Το κουμπί βρίσκεται κάτω από ένα καπάκι, το οποίο αφαιρούμε.

Με το πάτημά του μπουτόν, ο χώρος αποσκευών θα ανοίξει, επιτρέποντάς μας να βγούμε από το όχημα, και να αποφύγουμε τυχόν οδυνηρές συνέπειες. Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καπάκι, αλλά αποκλειστικά ένας διακόπτης.

Χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο δράσης μας σε ένα τέτοιο απευκταίο σενάριο προσφέρει ένα βίντεο στο Youtube το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω.

Ο διακόπτης για τις πίσω πόρτες

Ο διακόπτης βρίσκεται στο εσωτερικό των πίσω θυρών και αποτελεί μια ασφάλεια που μπορεί να ενεργοποιήσει όποιος θέλει για να αποτρέψει το άνοιγμα της πόρτας από τον εσωτερικό μοχλό της. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για τους γονείς που θέλουν να διασφαλίσουν πως, όταν μεταφέρουν στην πίσω σειρά καθισμάτων ένα ή παραπάνω παιδιά, αυτό ή αυτά δεν θα ανοίξουν την πόρτα δεδομένου ότι αδυνατούν να αντιληφθούν τους μεγάλους κινδύνους που μια τέτοια ενέργεια ελλοχεύει.

Ο διακόπτης είναι τοποθετημένος σε σημείο που δεν μπορεί να έρθει σε επαφή ένα παιδί, εφόσον η πόρτα έχει κλείσει. Συνήθως, το σημείο αυτό είναι ο χώρος στον οποίο εφάπτεται η πόρτα για να κλείσει.

Ενώ σε πολλά οχήματα, ο διακόπτης μπορεί ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί εύκολα με μια επαφή, σε ορισμένα μοντέλα απαιτείται η χρήση του κλειδιού ή άλλου μεταλλικού αντικειμένου, ενώ σε άλλα, αρκεί το πάτημα ενός μπουτόν στην κεντρική κονσόλα.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε οδηγός οφείλει να ανατρέχει στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου του, ώστε να γνωρίζει όσες δυνατόν περισσότερες λειτουργίες του οχήματός του.