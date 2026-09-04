ΟΙ 4ΤΡΟΧΟΙ στη ΔΕΘ: Μια συζήτηση για το δικαίωμα όλων στην κινητικότητα

Κυριακή στις 12.00 στο Japan Pavilion της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τι σημαίνει πραγματικά μια πόλη «για όλους»; Πόσο προσβάσιμοι και ασφαλείς είναι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι δημόσιες υποδομές για ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες; Και πώς μπορούν η τεχνολογία, ο σωστός σχεδιασμός και η οδική ασφάλεια να συμβάλουν σε μια πιο συμπεριληπτική καθημερινότητα;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα τεθούν στην ανοιχτή συζήτηση «Mobility for All: Δημιουργώντας Πόλεις για Όλους», την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στο Japan Pavilion της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η δυνατότητα να μετακινηθεί κανείς με ασφάλεια και αυτονομία προς τη δουλειά, το σχολείο, μια δημόσια υπηρεσία ή έναν χώρο πολιτισμού είναι για πολλούς αυτονόητη. Για άλλους, όμως, μπορεί να αποτελεί καθημερινή πρόκληση. Ένα κατειλημμένο πεζοδρόμιο, μια απροσπέλαστη στάση, μια φθαρμένη διάβαση ή μια υποδομή που δεν έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διαφορετικότητα μπορούν να μετατρέψουν μια απλή διαδρομή σε πραγματικό εμπόδιο.

Η κινητικότητα, επομένως, δεν είναι απλώς η δυνατότητα μετακίνησης από το ένα σημείο στο άλλο. Είναι ζήτημα ελευθερίας, ασφάλειας, αυτονομίας και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Η φετινή παρουσία της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στη ΔΕΘ δημιουργεί, παράλληλα, ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειριών και προσεγγίσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία γύρω από τη μετακίνηση, την τεχνολογία, την προσβασιμότητα και τον σχεδιασμό των πόλεων.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει συμμετέχουν οι:

Στέλιος Μαλακόπουλος , Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν

, Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν Ευάγγελος Μπεκιάρης , Καθηγητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ

, Καθηγητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ Ελένη Ξενάκη, Διευθύντρια Σύνταξης των 4ΤΡΟΧΩΝ

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος της «Καθημερινής», Ηλιάνα Μάγρα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Πρώτα ο Πεζός», που υλοποιείται από τους 4ΤΡΟΧΟΥΣ και την Καθημερινή, με τη χορηγία της Toyota, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Αττικής, του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και με την υποστήριξη της Uber.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να επαναφέρει τον πεζό στο επίκεντρο της συζήτησης για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια, αναδεικνύοντας την ανάγκη για έναν δημόσιο χώρο στον οποίο όλοι μπορούν να κινούνται με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και αυτονομία.

Γιατί ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε και χρησιμοποιούμε τους δρόμους και τα πεζοδρόμια δεν αφορά μόνο τις μετακινήσεις μας. Αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να συνυπάρχουμε στην πόλη.