Οι Γάλλοι βάζουν στο στόχαστρο την Κίνα – Μοντέλα με αυτονομία 1.400 χλμ. ετοιμάζει η Renault

Η νέα πλατφόρμα της Renault για ηλεκτρικά και REEV οχήματα είναι μια προειδοποίηση στους Κινέζους κατασκευαστές ότι ο ανταγωνισμός στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Η Renault φαίνεται να σχεδιάζει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας σε νέες μορφές ηλεκτροκίνησης που θα συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με τη μεγαλύτερη αυτονομία.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ανάπτυξη ηλεκτρικών με τεχνολογία range extender (REEV), μια λύση που φιλοδοξεί να μειώσει το άγχος της αυτονομίας των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Νέα πλατφόρμα από τη Renault

Η γαλλική εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι εργάζεται πάνω σε μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για μια σειρά μελλοντικών μοντέλων. Η πλατφόρμα αυτή, που αναφέρεται ως «RGEV Medium 2.0», σχεδιάστηκε εξαρχής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χωρίς τους περιορισμούς που συχνά προκύπτουν, όταν ένα δάπεδο έχει δημιουργηθεί πρωταρχικά για κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Renault, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων μοντέλων σε διαφορετικές κατηγορίες. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα υπόσχεται σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως αρχιτεκτονική 800V που θα επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση.

Ηλεκτρικά με αυτονομία 1.400 χιλιομέτρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της Renault να επενδύσει και στην τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων με range extender (REEV). Σε αυτή την περίπτωση, το αυτοκίνητο κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα, ενώ ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνοντας σημαντικά την αυτονομία του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει δώσει η εταιρεία, τα αυτοκίνητα με τέτοια τεχνολογία θα μπορούσαν να προσφέρουν συνολική αυτονομία έως και 1.400 χιλιόμετρα.

Η στρατηγική αυτή αντανακλά και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες από τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι επενδύουν σημαντικούς πόρους στα ηλεκτρικά με range extender. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Leapmotor, μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Stellantis.

Με δεδομένο πως η Renault έχει μεγάλες δυνατότητες και είναι μία από τις μάρκες που έχουν ηγετική θέση στην υβριδική τεχνολογία και στους κινητήρες διπλού καυσίμου (βενζίνη και LPG), θεωρείται βέβαιο ότι θα εξετάσει κάθε ενδεχόμενο που αφορά την τεχνολογία REEV.