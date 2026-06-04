Οι Κινέζοι ελέγχουν το 15% της ευρωπαϊκής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων

Τα κινεζικά ηλεκτρικά αποτελούν πλέον το 15% της αγοράς στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των Κινέζων στα plug-in υβριδικά είναι ακόμη υψηλότερο.

Η κινεζική αντεπίθεση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου εισέρχεται πλέον σε μια αποφασιστική φάση, παρουσιάζοντας μια ένταση πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της αυτοκίνησης.

Οι κατασκευαστές από την Κίνα έχουν ήδη καταφέρει να ελέγχουν πάνω από το 15% των συνολικών πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας μια ριζική αλλαγή στο τοπίο της Γηραιάς Ηπείρου.

Άνοδος σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά

Στο επίκεντρο αυτού του αναδιαμορφωτικού κύματος βρίσκονται κολοσσοί όπως η BYD και η Chery, οι οποίοι είδαν τις πωλήσεις τους τον περασμένο Απρίλιο να υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τις 38.200 ταξινομήσεις, έχοντας ως όπλα τους τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και τον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακοί ευρωπαϊκοί παίκτες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ανάπτυξη προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων μαζικής παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί ένα κενό το οποίο οι Κινέζοι κατασκευαστές θέλουν να εκμεταλλευτούν.

Η κυριαρχία των κινεζικών ομίλων γίνεται ακόμη πιο αισθητή στην κατηγορία των plug-in υβριδικών οχημάτων, όπου τον Απρίλιο κατέλαβαν σχεδόν το 29% των συνολικών πωλήσεων, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική τους δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Εργοστάσια εντός ΕΕ

Προκειμένου να εδραιώσουν τη θέση τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να «εξουδετερώσουν» τους υψηλούς δασμούς εισαγωγής, οι κινεζικές εταιρείες προχωρούν σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην αγορά βιομηχανικών μονάδων στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η BYD, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίων εντός των συνόρων της Ε.Ε, γεγονός που οδηγεί τους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι τα προστατευτικά μέτρα των Βρυξελλών δεν έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα ανάσχεσης των κινεζικών εταιρειών.

Πώς εξηγείται η στροφή στην Ευρώπη

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στα παγκόσμια δεδομένα δίνει μια πιο σύνθετη εικόνα. Παρότι η επέκταση στην Ευρώπη είναι επιθετική, η BYD τον Απρίλιο κατέγραψε 314.000 πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παγκοσμίως κατά την ίδια περίοδο, αριθμός που αντιπροσωπεύει πτώση 15,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η τάση αυτή υποδεικνύει έναν ενδεχόμενο κορεσμό στην εγχώρια κινεζική αγορά, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την επιθετική στροφή των Κινέζων προς το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης