Όλα τα τετρακίνητα μοντέλα της Skoda στην Ελλάδα

Η Skoda διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα τετρακίνητων μοντέλων στην ιστορία της, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από οικογενειακά SUV έως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Η τετρακίνηση δεν είναι προνόμιο μόνο για ακραίες καιρικές συνθήκες ή για απαιτητικά περάσματα στις Άλπεις. Στην ελληνική καθημερινότητα μεταφράζεται σε περισσότερη ασφάλεια στο βρεγμένο οδόστρωμα, καλύτερο έλεγχο σε ορεινές διαδρομές και σιγουριά σε χωμάτινες προσβάσεις – είτε πρόκειται για ένα νησιωτικό μονοπάτι είτε για την ανάβαση σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. Παράλληλα, προσφέρει αυξημένες δυνατότητες ρυμούλκησης για όσους ταξιδεύουν συχνά εκτός πόλης.

Σήμερα, η Škoda παρουσιάζει την πιο διευρυμένη και ολοκληρωμένη γκάμα τετρακίνητων εκδόσεων στην ιστορία της, καλύπτοντας ανάγκες από οικογενειακά μοντέλα έως αμιγώς ηλεκτρικά SUV. Οι επιλογές 4×4 περιλαμβάνουν τα Octavia και Superb, τα SUV Karoq και Kodiaq, καθώς και ηλεκτρικές εκδόσεις των Elroq και Enyaq.

Πώς δουλεύει η τετρακίνηση στα θερμικά και τα ηλεκτρικά Skoda

Στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η τετρακίνηση βασίζεται σε νέας γενιάς ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη, πλήρως ενσωματωμένο στα ηλεκτρονικά και στα συστήματα υποβοήθησης του οχήματος.

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα και επεξεργάζεται διαρκώς δεδομένα όπως η ταχύτητα των τροχών, η γωνία του τιμονιού και οι διαμήκεις και εγκάρσιες επιταχύνσεις. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου κατανέμει τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, πριν ακόμη ο οδηγός αντιληφθεί πιθανή απώλεια πρόσφυσης.

Σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, όπως βρεγμένο ή γλιστερό οδόστρωμα, η ροπή μεταφέρεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο, ενισχύοντας τη σταθερότητα στις στροφές και τον έλεγχο του οχήματος. Όταν η τετρακίνηση δεν απαιτείται, το σύστημα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του για αυξημένη αποδοτικότητα.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το torque vectoring κατευθύνουν τη ροπή στον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει στη βελτίωση της άνεσης κύλισης. Σε επιλεγμένες εκδόσεις, διατίθενται λειτουργίες όπως Off-road mode και Hill Descent Assist, που υποστηρίζουν τον οδηγό σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq 4×4, η τετρακίνηση επιτυγχάνεται με διαφορετική φιλοσοφία. Δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, συνεργάζονται ψηφιακά, χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ τους. Ο πίσω άξονας εξοπλίζεται με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PMSM), που καλύπτει τις περισσότερες συνθήκες οδήγησης με υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ ο εμπρός άξονας διαθέτει ασύγχρονο κινητήρα (ASM), ο οποίος ενεργοποιείται όταν απαιτείται επιπλέον πρόσφυση ή ισχύς.

Η τεχνική διάταξη περιλαμβάνει 210 kW στον πίσω άξονα και 80 kW στον εμπρός, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τα 210 kW στην έκδοση 85x και τα 250 kW στην έκδοση RS. Η μέγιστη ισχύς εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Οι τετρακίνητες επιλογές σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το Kodiaq 4×4 με τον 2λιτρο TDI κινητήρα αποτελεί σημείο αναφοράς για οικογένειες και όσους χρειάζονται αυξημένες δυνατότητες, με ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,5 τόνους. Το 2025, οι τετρακίνητες εκδόσεις αντιστοιχούσαν στο 39% των ταξινομήσεων Kodiaq στην Ευρώπη.

Το Superb 4×4 (liftback & estate) προσφέρει άνεση και σταθερότητα σε κάθε καιρό, με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, καλύπτοντας το 29% των παραδόσεων του μοντέλου το 2025. Το Octavia 4×4 διατίθεται με τον 2.0 TSI, διατηρώντας τον πρακτικό του χαρακτήρα, ενώ το Karoq 4×4 προσφέρεται με 2λιτρα σύνολα βενζίνης και ντίζελ, διαθέτοντας στάνταρ Off-road mode και Hill Descent Assist.

Οι πωλήσεις τετρακίνητων Skoda το 2025

Από το 2020, η Skoda έχει παραδώσει περισσότερα από 110.000 αμιγώς ηλεκτρικά τετρακίνητα οχήματα, ενώ το 2025 οι συνολικές παγκόσμιες παραδόσεις 4×4 ανήλθαν σε 125.895 μονάδες. Η τετρακίνηση αποτελεί διαχρονικά ισχυρό πυλώνα της μάρκας, με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε αγορές με απαιτητικές κλιματικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευελιξία παραμένουν βασικές προτεραιότητες για τους σύγχρονους οδηγούς.