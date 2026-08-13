Πασίγνωστη εταιρεία εγκαταλείπει την Κίνα – Οι πωλήσεις κατέρρευσαν κατά 99%

Η υποχώρηση οφείλεται στη σημαντική πτώση που παρουσιάζουν οι πωλήσεις της εταιρείας στη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη.

Σε μια δραματική καμπή για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η General Motors αποφάσισε να αποσύρει οριστικά την Chevrolet από την αγορά της Κίνας.

Πρόκειται για μια απόφαση που σφραγίζει το τέλος μιας εικοσαετούς παρουσίας και αντικατοπτρίζει τις βίαιες ανακατατάξεις που συντελούνται στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.

Η πτώση σε πωλήσεις έφτασε το 99%

Τα νούμερα αποτυπώνουν χωρίς ίχνος υπερβολής το μέγεθος της κατάρρευσης της μάρκας στην Κίνα. Το 2014, η μάρκα σημείωσε 760.000 πωλήσεις στην ασιατική χώρα. Μια δεκαετία μετά, ο αριθμός αυτός κατακρημνίστηκε σε λιγότερες από 9.000 μονάδες, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 99%.

Στην καρδιά του προβλήματος βρέθηκε η στρατηγική αναντιστοιχία της γκάμας της με τις επιθυμίες των Κινέζων καταναλωτών. Μοντέλα γνώριμα στις ΗΠΑ, όπως τα Blazer, Equinox, Malibu XL και Seeker, μαζί με προτάσεις όπως τα Monza, Tracker και Menlo EV, δεν κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Η πλειονότητα του χαρτοφυλακίου της Chevrolet αφορά μοντέλα που ενσωματώνουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε μια περίοδο που οι Κινέζοι στρέφονται μαζικά προς οχήματα νέας ενέργειας (NEV) και τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

To Chevrolet Equinox

Αυτή η καθυστέρηση στον τεχνολογικό μετασχηματισμό κόστισε ακριβά στον αμερικανικό κολοσσό, επιφέροντας σοβαρές οικονομικές απώλειες. Η ταχύτητα με την οποία η κινεζική αγορά αγκάλιασε τις φθηνότερες, εγχώριες ηλεκτρικές εναλλακτικές μάλλον ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη των στελεχών του Ντιτρόιτ.

Το μέλλον της General Motors στην Κίνα

Παρά το εμπορικό «αντίο» από τις εκθέσεις της χώρας, οι γραμμές παραγωγής της κοινοπραξίας SAIC-GM δεν θα μείνουν αεργές. Το εργοστασιακό δυναμικό στην Κίνα θα συνεχίσει να κατασκευάζει μοντέλα της Chevrolet, τα οποία όμως πλέον θα κατευθύνονται αποκλειστικά σε αγορές του εξωτερικού, όπου το υπάρχον προϊόντικό προφίλ παραμένει ανταγωνιστικό.

Επίσης, στη συνέχεια, η General Motors θα ανασυντάξει τις δυνάμεις της εστιάζοντας στην εμπορική πορεία των Buick και Cadillac, μάρκες που διατηρούν ακόμα ισχυρούς δεσμούς με το κινεζικό κοινό.