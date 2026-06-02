Πιο ισχυρή και με περισσότερη αυτονομία η αναβαθμισμένη Rolls-Royce Spectre

H Spectre, η μοναδική ηλεκτρική Rolls-Royce, γίνεται πιο ισχυρή, αποκτά περισσότερη αυτονομία και προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η Spectre αποτελεί το πρώτο και μοναδικό, μέχρι σήμερα, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Rolls-Royce. Τώρα, το υπερπολυτελές coupe λαμβάνει την πρώτη του αναβάθμιση, όχι τόσο στην εμφάνισή του αλλά κυρίως, σε ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρικό του σύνολο και τη μπαταρία του.

Η εξωτερική σχεδίαση της Spectre παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, αφού το αυτοκίνητο συνεχίζει να έχει τους ίδιους διαιρούμενους προβολείς και την ίδια επιβλητική κάθετη μάσκα. Σε σχέση με πριν, οι διαφορές εντοπίζονται στο γεγονός ότι η Rolls-Royce ενισχύει την χρωματική παλέτα με μία ακόμη επιλογή με όνομα Ethereal Blue και κάνει διαθέσιμη ένα νέο σχέδιο ζάντες διαμέτρου 23 ιντσών.

Με έως 680 ίππους

Όπως και πριν, η Spectre διατίθεται σε στάνταρ και Black Badge εκδόσεις και συνεχίζει να τροφοδοτείται από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες (έναν σε κάθε άξονα). Ωστόσο, η ισχύς έχει αυξηθεί στους 680 ίππους και τη ροπή στα 1.100 Νm στην πιο ισχυρή έκδοση Black Badge, καθιστώντας την αναβαθμισμένη Spectre, εκ νέου, την πιο ισχυρή Rolls-Royce όλων των εποχών.

Πληροφορίες για τις επιδόσεις του αυτοκινήτου δεν αποκαλύφθηκαν, όμως υπολογίζεται πως το 0-100 χλμ./ώρα θα πετυχαίνεται σε περίπου 4 δευτερόλεπτα, χρόνος εντυπωσιακός για ένα αυτοκίνητα σχεδόν τριών τόνων.

Εκτός από περισσότερους ίππους, η Spectre μπορεί πλέον να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Πιο αναλυτικά, η αυτονομία που προσφέρει η 102 kWh μπαταρία υψηλής τάσης έχει αυξηθεί κατά 18% από τα 530 στα 627 χιλιόμετρα, ενώ οι Βρετανοί ανακοινώνουν επίσης πως η ταχύτητα φόρτισης έχει μειωθεί επίσης κατά 14%.

Εσωτερικό με μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης

Όσον αφορά το εσωτερικό, η Spectre έχει τώρα νέο ρολόι εμπευσμένο από τα όργανα των αεροπλάνων. Ακόμη, η μάρκα ισχυρίζεται ότι επειδή το μοντέλο έχει αναδειχθεί σε έναν «καμβά» για εξατομίκευση, η αναβαθμισμένη έκδοση εισάγει μια πιο ευρεία επιλογή φινιρισμάτων, υλικών και επενδύσεων.

Χαρακτηριστικά, εάν η καμπίνα επενδυθεί με ύφασμα, η συναρμολόγηση του εσωτερικού μπορεί να απαιτεί έως και 2,6 εκατομμύρια βελονιές, 10 μίλια κλωστής και να απαιτήσει έως και 25 ώρες συνολικά για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Εναλλακτικά, στο δέρμα «Placed Perforation» που είναι επίσης διαθέσιμο, οι σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχέδια ακριβείας για να δημιουργήσουν μοναδικά έργα τέχνης, σύμφωνα πάντα με τα θέλω του πελάτη.