Πλησιάζει το νέο Skoda Epiq – Όλα όσα γνωρίζουμε για το “Next Big Thing” των Τσέχων

Τις τελευταίες πινελιές στο νέο Epiq, το μοντέλο που αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης, βάζει η Skoda.

Η Skoda ετοιμάζεται να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Epiq το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με σκοπό να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα ακόμα πιο προσιτή και να προσελκύσει νέους πελάτες.

Το μοντέλο θα αποτελέσει, επίσης, ακρογωνιαίο λίθο της τσεχικής μάρκας στο στόχο της για διπλασιασμό του πλήρως ηλεκτρικού χαρτοφυλάκιου μοντέλων της έως το 2026.

Μικρό αλλά ευέλικτο

Το νέο crossover, το οποίο παρουσιάζεται σε επίσημες φωτογραφίες ντυμένο με καμουφλάζ, θα έχει compact διαστάσεις, παρόμοιες με αυτές του Kamiq, ώστε να μπορεί ελίσσεται εύκολα μέσα στις πόλεις και σε στενούς δρόμους. Θα γίνει επίσης το πρώτο Skoda παραγωγής που ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, η οποία θα συνδράμει σε χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,275 Cd.

Στο μπροστινό μέρος, το αυτοκίνητο θα ξεχωρίζει χάρη στη μάσκα Tech-Deck Face, η οποία θα συμπληρώνεται από μια εντελώς νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα “Τ” για τους εμπρός προβολείς και τα πίσω φώτα. Το Skoda Epiq θα διαθέτει προβολείς LED ως στάνταρ, ενώ η κορυφαία έκδοση θα ενσωματώνει φωτιστικά σώματα με τεχνολογία Matrix-LED.

Μινιμαλιστικό και ευρύχωρο εσωτερικό

Το εσωτερικό του Skoda Epiq θα φέρει ξεχωριστό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα θα υιοθετήσει και στοιχεία από τα νέα μοντέλα της μάρκας, έχοντας πάντα ως βάση τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Εντός της καμπίνας θα δεσπόζει μια οθόνη 5,3 ιντσών και μια κεντρική οθόνη 13 ιντσών (στον στάνταρ εξοπλισμό), που θα επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, της πλοήγησης και όλων των λειτουργιών και ρυθμίσεων.

Θα υπάρχουν τρεις επιλογές για τα υφάσματα των καθισμάτων. Η πρώτη είναι η Studio, η δεύτερη ονομάζεται Loft και θα διατίθεται σε αποχρώσεις του γκρι ή του πράσινου της μέντας, με νέο ανάγλυφο μοτίβο και συνθετικό δέρμα, στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών.

Η κορυφαία φέρει την ονομασία Suite και θα διαθέτει καθίσματα με ανάγλυφη ταπετσαρία Suedia και συνθετικό δέρμα σε Tabora Brown, ενώ το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιείται στο ταμπλό και στα ένθετα των θυρών. Τόσο η Loft όσο και η Suite περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικό φωτισμό, που θα καθιστά ακόμα πιο ευχάριστες τις ώρες εντός του οχήματος.

Χάρη στη νέα πλατφόρμα MEB+, το νέο Epiq θα προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία του. Η χωρητικότητά του θα είναι 475 λίτρα, καθιστώντας τον κατά 75 λίτρα μεγαλύτερο από αυτόν του Kamiq, ενώ, αν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα θα αυξάνεται στα 1.344 λίτρα. Στο εσωτερικό, θα υπάρχουν σχεδόν 26 λίτρα επιπλέον χώρων αποθήκευσης, ενώ το αυτοκίνητο θα διακρίνεται για τις “Simply Clever” λύσεις, για ακόμα περισσότερη πρακτικότητα.

Νέα πλατφόρμα MEB+ και τρία ηλεκτρικά σύνολα

Το Skoda Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ η οποία αναπτύχθηκε για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο θα ενσωματώνει δύο διαφορετικές εκδόσεις του νέου ηλεκτροκινητήρα APP290 σε τρεις παραλλαγές ισχύος, σε συνδυασμό με δύο διαφορετικές μπαταρίες.

Το Epiq 35 θα αποδίδει 116 ίππους, ενώ το πιο ισχυρό Epiq 40 θα παρέχει 135 ίππους πάντα σε συνδυασμό με μια μπαταρία χωρητικότητας 38,5 kWh. Η κορυφαία έκδοση Epiq 55 θα αποδίδει 211 ίππους με μπαταρία 55 kWh, για αυτονομία εώς και 430 χλμ.

Η μικρότερη μπαταρία 38,5 kWh είναι χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού). Η μπαταρία των 55 kWh έχει τις ίδιες διαστάσεις και παρόμοιο χαμηλό βάρος, αλλά χάρη στη χημεία NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο), έχει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και χωρητικότητα και θα προσφέρει περισσότερη αυτονομία.

Και οι τρεις εκδόσεις μπορούν να φορτιστούν με εναλλασσόμενο ρεύμα 11 kW, ενώ η φόρτιση DC είναι διαθέσιμη με ταχύτητες 50, 90 και 133 kW, ανάλογα με την έκδοση. Η μπαταρία της πιο ισχυρής έκδοσης (Epiq 55) μπορεί να φορτιστεί από 10 έως 80% σε μόλις 23 λεπτά.

Στην κεντρική φωτογραφία πρωταγωνιστεί η πρωτότυπη εκδοχή του μοντέλου