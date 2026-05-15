Πλήγμα για τη Honda: Πρώτη ετήσια ζημιά εδώ και σχεδόν 70 χρόνια

Η Honda κατέγραψε σημαντικές ζημίες για πρώτη φορά μετά το 1957, ωστόσο έχει λόγο να αισιοδοξεί για το μέλλον.

H Honda, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά από το 1957, πριν ακόμη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων, κατέγραψε ζημίες, καθώς τα έξοδά της ξεπέρασαν τα έσοδά της.

Η εταιρεία πούλησε 3,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δηλαδή περίπου 300.000 αυτοκίνητα λιγότερα σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα, μια μείωση που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι η στοιχημάτισε στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χωρίς αυτό τελικά να την δικαιώνει.

Οι λειτουργικές ζημίες έφτασαν περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρότι το τμήμα μοτοσικλετών πούλησε 22,1 εκατομμύρια μοτοσικλέτες, έναντι 20 εκατομμυρίων το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η διοίκηση της μάρκας είχε προειδοποιήσει νωρίς τους επενδυτές της για το επερχόμενο οικονομικό πλήγμα. Η μάρκα έχει, ωστόσο λόγο να αισιοδοξεί, αφού, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το επόμενο οικονομικό έτος η εταιρεία θα επιστρέψει στα κέρδη. Η μετοχή της έχει ήδη αυξηθεί 8% και αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω ανοδικές τάσεις.

Ποιους παράγοντες επικαλέστηκε η εταιρεία;

Η Honda δήλωσε ότι η «μετατόπιση της κυβερνητικής πολιτικής» των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επηρέασε τις πωλήσεις και τη στρατηγική της. Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, καταργήθηκαν τα φορολογικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ οι δασμοί που τέθηκαν στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά λειτούργησαν επίσης αρνητικά.

Η Honda κατέγραψε επίσης μια «μείωση της ανταγωνιστικότητας» των προϊόντων της στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες, καθώς οι «παραδοσιακοί» κατασκευαστές δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις κινεζικές εταιρείες. Τέλος, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη πίεση στις τιμές ενέργειας αποτέλεσαν έναν ακόμη αρνητικό παράγοντα.

Το βλέμμα στα υβριδικά

Η Honda παρουσίασε δύο νέα υβριδικά αυτοκίνητα που ευθυγραμμίζονται με την αμερικανική αγορά αυτοκινήτων, ένα οικογενειακό sedan και ένα SUV.

Στον αντίποδα, η εταιρεία έχει ακυρώσει την ανάπτυξη δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε συνεργασία με τη Sony. «Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της άρσης των περιβαλλοντικών κανονισμών στις ΗΠΑ και άλλων παραγόντων», ανέφερε η μάρκα σε ανακοίνωσή της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Toshihiro Mibe, δήλωσε ότι η νέα στρατηγική της εταιρείας θα συνεχίσει να επιδιώκει την ανθρακική ουδετερότητα, ωστόσο, πρόσθεσε ότι η εταιρεία χρειάζεται να στρέψει την προσοχή της στα υβριδικά αυτοκινήταν και τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.