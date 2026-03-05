Πλήρης φόρτιση ηλεκτρικού σε 5 λεπτά – Οι φορτιστές της BYD αλλάζουν τους κανόνες

Οι νέοι φορτιστές που αναπτύσσει η BYD θα μπορούν να ανεφοδιάζουν τη μπαταρία με 400 χιλιόμετρα αυτονομίας με μια σύνδεση διάρκειας 5 λεπτών.

Η BYD δεν αρκείται στην κατασκευή ηλεκτρικών μοντέλων και στην ανάπτυξη μπαταριών μεγαλύτερης πυκνότητας. Η κινεζική εταιρεία φαίνεται πως περνά σε ένα νέο, ακόμη πιο φιλόδοξο στάδιο: την εξέλιξη υπερταχυφορτιστών ισχύος έως και 1.500 kW.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρκα δοκιμάζει αυτή την περίοδο στην Κίνα νέους προηγμένους ταχυφορτιστές που μπορούν θεωρητικά να προσθέσουν έως και 400 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 5 λεπτά φόρτισης.

Σαν πρατήριο καυσίμων – αλλά για ηλεκτρικά

Σε αντίθεση με τους περισσότερους σημερινούς σταθμούς ταχείας φόρτισης, οι νέες εγκαταστάσεις της BYD μοιάζουν με πρατήριο καυσίμων. Οι φορτιστές είναι τοποθετημένοι σε διάταξη “Τ“, επιτρέποντας στους οδηγούς να τους προσεγγίζουν, να φορτίζουν το όχημά τους και να αποχωρούν γρήγορα – χωρίς πολύωρη αναμονή.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως οι νέοι φορτιστές προσφέρουν μέγιστη ισχύ έως 1.500 kW, την ώρα που οι οι περισσότεροι ταχύτεροι δημόσιοι φορτιστές σε ΗΠΑ και Ευρώπη σήμερα αγγίζουν τα 350 kW. Βέβαια, δεν είναι ακόμη σαφές αν η συνολική ισχύς των 1.500 kW κατανέμεται σε πολλαπλές υποδοχές ταυτόχρονα ή αν μια υποδοχή μπορεί πράγματι να εκμεταλλευτεί τη συνολική ισχύ.

Το επόμενο βήμα: Αυτοκίνητα που αντέχουν τέτοιες ταχύτητες

Η ύπαρξη φορτιστών τόσο υψηλής ισχύος δεν αρκεί για να επιτευχθεί μια γρήγορη φόρτιση. Τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να είναι τεχνολογικά ικανά να δεχτούν τέτοια επίπεδα ενέργειας χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια ή η μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι υποδομές αρχίζουν να ξεπερνούν τις δυνατότητες των σημερινών μοντέλων στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την αυτοκινητοβιομηχανία: η επόμενη γενιά ηλεκτρικών θα πρέπει να υποστηρίζει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες φόρτισης, ώστε το άγχος αυτονομίας (range anxiety) να μειωθεί δραστικά. Αν 400 χιλιόμετρα μπορούν να προστεθούν σε μόλις 5 λεπτά, τότε ο ανεφοδιασμός με ρεύμα παύει να αποτελεί μειονέκτημα έναντι των θερμικών κινητήρων.