Πλησιάζει η παρουσίαση του μεγαλύτερου ηλεκτρικού Hyundai

Η Hyundai ανακοίνωσε πως, στην επερχόμενη Έκθεση Αυτοκινήτου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας της.

Τα αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες φαίνεται πως θα εξακολουθούν να πωλούνται και μετά το 2035, ωστόσο, η Hyundai δεν σχεδιάζει να σταματήσει την ηλεκτρική προϊοντική επίθεση που έχει ξεκινήσει στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της, τον Ιανουάριο, θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ και ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες σχετικά με το τι ακριβώς ετοιμάζει.

Το ηλεκτρικό Staria η νέα άφιξη;

Η Hyundai αναφέρει ότι το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί στην Έκθεση των Βρυξελλών που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 18 Ιανουαρίου και θα φέρει μαζί του τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Οι φήμες που έχουν αναπτυχθεί αναφέρουν πως το μοντέλο στο οποίο αναφέρεται η Hyundai θα είναι η νέα, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Staria.

Χώρος για ηλεκτρικά van

Το Staria είναι το van της μάρκας, το οποίο αυτή την στιγμή προσφέρεται στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο. Πρόθεση της Hyundai είναι να το προσφέρει ως ηλεκτρικό γιατί πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι μια από τις πιο σημαντικές αγορές για τα ηλεκτρικά van, μαζί με την Αυστραλία και την Ταϊλάνδη. Οι πωλήσεις του ηλεκτρικού Staria θα μπορούσαν να φτάσουν έως τις 20.000 παγκοσμίως.

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για το Ioniq 6

Ακόμη, η Hyundai θα παρουσιάσει στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου, το ανανεωμένο Ioniq 6. Στο περίπτερό της θα υπάρχει ακόμη μια ειδική Ζώνη Ν, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τα Ioniq 5 N και Ioniq 6 N.