Πλησιάζει η άφιξη του ανανεωμένου Cupra Born -Πότε κάνει ντεμπούτο

Το ανανεωμένο Cupra Born θα κάνει ντεμπούτο στις 5 Μαρτίου και αναμένεται να φέρει μαζί του αρκετές αλλαγές σε σχέση με το μοντέλο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις εκθέσεις της μάρκας.

H Cupra σε επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι το ανανεωμένο Born βρίσκεται προ των πυλών. Συγκεκριμένα, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Cupra θα αποκαλυφθεί στις 5 Μαρτίου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πως θα έχει διαφορετικό εσωτερικό διάκοσμο, περισσότερη τεχνολογία και ακόμη πιο κομψή εμφάνιση.

Νέα φώτα, διαφορετικός πρόβολος και ποιοτικότερη καμπίνα

Η εικόνα teaser που δημοσίευσε η Cupra δεν αποκαλύπτει πολλά, αλλά δείχνει ότι το ανανεωμένο Born διαθέτει υιοθετήσει πίσω φώτα νέας σχεδίασης, τα οποία θα αποτελούνται από τρία τρίγωνα και θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας λεπτής μπάρας, στο μέσον της οποίας το έμβλημα της μάρκας θα φωτίζεται.

Οι αλλαγές στην εμφάνιση του Born δεν θα περιοριστούν στα φώτα και θεωρείται δεδομένο πως το μικρομεσαίο οικογενειακό Cupra θα λάβει επίσης ανασχεδιασμένο καπό και προφυλακτήρα με μεγαλύτερους αεραγωγούς στο πλάι, που θα το κάνουν πιο αεροδυναμικό και σαν αποτέλεσμα, θα ενισχύουν την ηλεκτρική αυτονομία του μοντέλου. Αδρομερώς, στο ανανεωμένο Born, θα έχει κοινές σχεδιαστικές καινοτομίες από το επερχόμενο Raval που πρόκειται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026.

Η Cupra υπόσχεται επίσης ότι στο εσωτερικό του Born θα χρησιμοποιηθούν νέα υλικά, ενώ υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο πως το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης θα αναβαθμιστεί επίσης.

Πιθανή κάποια αλλαγή στα κινητήρια σύνολα

Άγνωστο παραμένει αν το ανανεωμένο Born θα ενσωματώνει κάποιο αναβαθμισμένο κινητήριο σύνολο. Αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, το Born συνδυάζεται με μπαταρίες 59 και 79 kWh και ισχύ από 204 έως 326 ίππους στην πανίσχυρη έκδοση VZ, η οποία μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 540 χιλιομέτρων με μία φόρτιση.