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Πλοήγηση με βάση τον κινητήρα – H επιλογή στο Google Maps που λίγοι γνωρίζουν

Το Google Maps, εκτός από την πιο σύντομη, είναι σε θέση να προτείνει την λιγότερο απαιτητική σε καύσιμο διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο κινητήρα του οχήματος και την κίνηση στους δρόμους.

Το Google Maps αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές πλοήγησης στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς εκατομμύρια οδηγοί το χρησιμοποιούν καθημερινά για να βρουν την ταχύτερη ή συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό τους. Παράλληλα, ενημερώνονται για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης, τη συνολική απόσταση, την κίνηση στους δρόμους, αντλώντας παράλληλα πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Η εφαρμογή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες παραμετροποίησης. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει αν θέλει να αποφύγει δρόμους με διόδια, να συμπεριλάβει διαδρομές με πλοίο ή να προσαρμόσει τη διαδρομή σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες.

Google Maps

Επιλέγοντας τη διαδρομή που θα κοστίσει τα λιγότερα ευρώ σε καύσιμο

Λιγότερο γνωστό είναι ότι το Google Maps μπορεί να υπολογίσει την εκτιμώμενη κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας του οχήματος, είτε πρόκειται για συμβατικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης είτε για αμιγώς ηλεκτρικό. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εφαρμογή μπορεί να προτείνει τη διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση και τις μικρότερες εκπομπές CO₂, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κίνηση, η μορφολογία του δρόμου και οι συνθήκες οδήγησης.

Έτσι, εκτός από την ταχύτερη διαδρομή, εμφανίζεται και η ενεργειακά πιο αποδοτική επιλογή, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές με παρόμοιο χρόνο άφιξης. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Προτίμηση διαδρομών για αποδοτικότερη κατανάλωση καυσίμου» από τις «Ρυθμίσεις» και στη συνέχεια από το μενού «Πλοήγηση».

Google Maps

Ιδανικότερη διαδρομή με βάση τον κινητήρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδανική ενεργειακά διαδρομή διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα. Τα ντίζελ αυτοκίνητα συνήθως αποδίδουν καλύτερα σε αυτοκινητόδρομους με σταθερή ταχύτητα, ενώ τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιο αποδοτικά σε αστικές διαδρομές, όπου αξιοποιούν την αναγεννητική πέδηση. Για τον λόγο αυτό, το Google Maps επιτρέπει την επιλογή τύπου οχήματος μέσα από την ενότητα «Τα οχήματά σας», με διαθέσιμες επιλογές: Βενζίνη, Ντίζελ, Υβριδικό και Ηλεκτρικό.

Google Maps

Τέλος, η εφαρμογή προτείνει την πιο αποδοτική διαδρομή μόνο όταν ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι παρόμοιος με εκείνον της ταχύτερης επιλογής. Αν η εξοικονόμηση καυσίμου ή ενέργειας είναι αμελητέα ή ο χρόνος διαδρομής αυξάνεται σημαντικά, τότε παρουσιάζεται συγκριτική εικόνα των διαθέσιμων επιλογών, ώστε ο οδηγός να αποφασίσει τι τον εξυπηρετεί περισσότερο.

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