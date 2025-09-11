Plug-in υβριδικά: Ψευδαίσθηση οι μειωμένες εκπομπές;

Νέα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν τις εκπομπές των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων πέντε φορές πάνω από τις επίσημες δοκιμές. Αντιδράσεις και πιέσεις από τη βιομηχανία.

Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα παρουσιάζονται ως ο ιδανικός συμβιβασμός: λίγο ηλεκτρικό, λίγο θερμικό, με την υπόσχεση χαμηλών εκπομπών και μειωμένης κατανάλωσης. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική για το περιβάλλον και τους κατασκευαστές.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που ανέλυσε η Transport & Environment (T&E), οι εκπομπές CO₂ από τα PHEV είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερες σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σχέση με τα αποτελέσματα των επίσημων δοκιμών. Συγκεκριμένα, αντί για 28 γρ. CO₂/χλμ. που καταγράφουν οι μετρήσεις εργαστηρίου, στον δρόμο εκπέμπουν κατά μέσο όρο 139 γρ./χλμ. Τα δεδομένα προέρχονται από 127.000 οχήματα που ταξινομήθηκαν το 2023 και είναι εξοπλισμένα με συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης.

Plug-in χωρίς ρεύμα

Η διαφορά αυτή αναδεικνύει πώς η χρήση του αυτοκινήτου -συχνά χωρίς φόρτιση της μπαταρίας και με τον θερμικό κινητήρα να αναλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά- ακυρώνει τα θεωρητικά οφέλη. Παράλληλα, η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει «συντελεστές χρηστικότητας» για το 2025 και το 2027, ώστε να περιορίσει το χάσμα και να υποχρεώσει τις εταιρείες είτε να βελτιώσουν τις επιδόσεις των PHEV είτε να ενισχύσουν τις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών.

Κι εδώ ακριβώς αρχίζει το μπρα-ντε-φερ. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πιέζουν την Κομισιόν να «παγώσει» τις αλλαγές, ώστε να συνεχίσουν να μετρούν τα PHEV ως «καθαρά» στην πορεία προς τους κλιματικούς στόχους. Όπως σημειώνει ο Lucien Mathieu, διευθυντής αυτοκινήτων της T&E: «Η βιομηχανία ζητά από την ΕΕ να κάνει τα στραβά μάτια, ώστε να καθυστερήσει τις επενδύσεις σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Η Κομισιόν οφείλει να μείνει σταθερή».

Το ζήτημα των PHEV μπαίνει εκ των πραγμάτων στην ατζέντα της «στρατηγικής διάσκεψης» που θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τη συμμετοχή βιομηχανίας και φορέων. Εκεί, θα φανεί αν η Ευρώπη θα επιλέξει να ακολουθήσει τους κατασκευαστές στην… υβριδική τους λογική ή αν θα παραμείνει πιστή στον στόχο για πραγματικά μηδενικές εκπομπές από το 2035.