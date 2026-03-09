Ντεμπούτο για την plug-in υβριδική Lotus Eletre X των 952 ίππων

H Lotus Eletre X μπαίνει στην αρένα των plug-in υβριδικών Super-SUV με όπλο το νέο μηχανικό σύνολο των 952 ίππων που υπόσχεται μεγάλη συνδυαστική αυτονομία και καταιγιστικς επιδόσεις.

H Lotus, με τον ερχομό της αμιγώς ηλεκτρικής Eletre, κατασκεύασε το πρώτο SUV στη μακρά ιστορία της. Σε αντίθεση όμως με την Lamborghini Urus και τη Ferrari Purosangue, το άνω των 5 μέτρων SUV της ήταν αμιγώς ηλεκτρικό.

Αυτό τώρα αλλάζει, αφού η Lotus παρουσίασε την plug-in υβριδική έκδοση του μοντέλου, η οποία ονομάζεται “For Me“ στην Κίνα και στην Ευρώπη υιοθετεί το όνομα Eletre X.

Πιο ισχυρή από την ηλεκτρική Eletre

Το νέο κινητήριο σύνολο έχει ως βάση έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων απόδοσης 279 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και μια μπαταρία NMC χωρητικότητας 70 kWh.

Η Lotus ανακοινώνει ότι η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 952 ίππους, είναι δηλαδή πιο ισχυρή από την ηλεκτρική (αποδίδει 918 άλογα) και την ίδια στιγμή μπορεί να ολοκληρώσει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα, αντί 2,9 δλ. της ηλεκτρικής, λόγω του – άνω των 2,5 τόνων- βάρους της.

Η Lotus αναφέρει ότι η ηλεκτρική αυτονομία του μοντέλου φτάνει τα 420 χιλιόμετρα, ωστόσο το νούμερο αυτό είναι μέτρηση του γενναιόδωρου κινεζικού κύκλου μετρήσεων CLTC. Η συνδυαστική αυτονομία του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον ίδιο κύκλο, φτάνει τα 1.411 χιλιόμετρα.

Όταν χρειαστεί φόρτιση, η Lotus ισχυρίζεται ότι ο ανεφοδιασμός από το 30 στο 80% απαιτεί 8 λεπτά σύνδεσης με έναν ταχυφορτιστή DC 150 kW. Η βρετανική μάρκα αναφέρει επίσης πως ο θερμικός κινητήρας μπορεί να αναλάβει τη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ το αυτοκίνητο κινείται, εις βάρος βέβαια της κατανάλωσης βενζίνης.

«Δίδυμες» σε εμφάνιση

Η plug-in υβριδική έκδοση χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα Electric Premium Architecture (EPA) και όπως και η ηλεκτρική Eletre εξοπλίζεται με αερανάρτηση, ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα και ενεργό σύστημα ρύθμισης του ύψους από το έδαφος, ενώ λόγω του αυξημένου βάρους, η Lotus έχει τοποθετήσει εξαπίστονες δαγκάνες στους μπροστινούς τροχούς.

Στο κομμάτι της εμφάνισης, οι διαφορές είναι ελάχιστες, αφού οι μόνες αλλαγές είναι ότι το μπροστινό μέρος διαθέτει πλέον ένα μεγαλύτερο άνοιγμα για την ψύξη του βενζινοκινητήρα και η παρουσία των απολήξεων του συστήματος εξάτμισης στο πίσω μέρος.

Οι πωλήσεις της Lotus Eletre X στην Κίνα θα ξεκινήσουν στις 10 Μαρτίου. Το ευρωπαϊκό λανσάρισμα θα γίνει τον Ιούνιο του 2026, με τις παραδόσεις να ξεκινούν το τέταρτο τρίμηνο του έτους.