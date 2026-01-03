Αυτές είναι μάρκες που φτιάχνουν τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα

Για δεύτερη χρονιά, οι Toyota, Subaru και Lexus βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του Consumer Reports με τις εταιρείες που παράγουν τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Toyota, Subaru και Lexus καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των πιο αξιόπιστων αυτοκινητοβιομηχανιών του Consumer Reports. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Honda και η BMW, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στην κορυφή.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η επιτυχία αυτών των εταιρειών δεν είναι τυχαία. Οφείλεται κυρίως στη φιλοσοφία τους να χρησιμοποιούν κοινά εξαρτήματα σε πολλά μοντέλα, καθώς και στην επιλογή τους να πραγματοποιούν συντηρητικές αλλαγές κατά την ανάπτυξη ενός νέου οχήματος.

Τα υβριδικά πιο αξιόπιστα από ηλεκτρικά και PHEV

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV) και τα plug-in υβριδικά (PHEV) εξακολουθούν να εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα αξιοπιστίας σε σύγκριση με τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά.

Το Consumer Reports επισημαίνει ότι, παρότι τα υβριδικά είναι τεχνικά πιο σύνθετα από τα παραδοσιακά οχήματα εσωτερικής καύσης, κατασκευαστές όπως η Toyota και ο όμιλος Hyundai/Kia διαθέτουν τόσο μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε οι υβριδικές εκδόσεις των μοντέλων τους παρουσιάζουν αντίστοιχη ή ακόμη και καλύτερη αξιοπιστία από τις θερμικές.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Κάθε χρόνο, το Consumer Reports συλλέγει δεδομένα από τα μέλη του σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισαν με τα οχήματά τους το τελευταίο 12μηνο. Φέτος, η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από περίπου 380.000 οχήματα, με έτος κατασκευής από το 2000 έως το 2025, καθώς και ορισμένα μοντέλα του 2026 που κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2025 στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί αξιολογούν 20 διαφορετικούς τομείς, από μικροφθορές στο εσωτερικό και προβλήματα λογισμικού, μέχρι σοβαρές μηχανικές βλάβες σε κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων ή στις μπαταρίες των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Κάθε πρόβλημα σταθμίζεται με βάση τη σοβαρότητά του και τον αντίκτυπο στον ιδιοκτήτη, όπως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης.

Με βάση τα παραπάνω, κάθε μοντέλο λαμβάνει συνολική βαθμολογία από το 1 έως το 100. Με δεδομένο ότι η έρευνα αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβάνονται δεδομένα από ορισμένα μοντέλα που διατίθενται στη συγκεκριμένη αγορά και όχι στην ευρωπαϊκή.

Οι μάρκες που απουσιάζουν

Για να συμπεριληφθεί μια μάρκα στην κατάταξη, το Consumer Reports απαιτεί επαρκή δεδομένα από τουλάχιστον δύο μοντέλα και δύο διαφορετικά έτη (2023, 2024, 2025 ή αρχές 2026). Εξαιτίας αυτού του κριτηρίου, από την έρευνα απουσιάζουν οι Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, MINI, Mitsubishi, Polestar και Porsche.