Ποιες οθόνες; Η πιο περιζήτητη τεχνολογία δεν είναι αυτή που νομίζεις

Μπορεί οι εταιρείες να επενδύουν εκατομμύρια σε συστήματα αυτόνομης οδήγησης και πιο προηγμένα λογισμικά, εντούτοις, το αγοραστικό κοινό έχει πιο απλές απαιτήσεις από το νέο του αυτοκίνητο.

Σε μια εποχή όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν δισεκατομμύρια σε αυτόνομα συστήματα οδήγησης, υπερσύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας και περίπλοκα λογισμικά, οι καταναλωτές φαίνεται πως είναι αρκετά λιγότερο απαιτητικοί από τα αυτοκίνητά τους.

Σύμφωνα με μια ευρείας κλίμακας έρευνα της AutoPacific, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 19.000 οδηγοί στις ΗΠΑ που θέλουν να αγοράσουν νέο αυτοκίνητο εντός της επόμενης τριετίας, το πλέον επιθυμητό χαρακτηριστικό σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν είναι κάποια προηγμένη τεχνολογία αλλά… τα θερμαινόμενα καθίσματα.

Τα θερμαινόμενα καθίσματα ξεπέρασαν τους αισθητήρες παρκαρίσματος

Πιο αναλυτικά, το 47% των συμμετεχόντων τοποθετεί τα θερμαινόμενα καθίσματα στην κορυφή της λίστας των επιθυμιών τους. Η συγκεκριμένη επιλογή ξεπέρασε ακόμα και τους αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, οι οποίοι βρέθηκαν στη δεύτερη θέση με 45%, παρά το γεγονός ότι πέρυσι βρίσκοταν στην κορυφή των προτιμήσεων.

Στις αμέσως επόμενες θέσεις των περισσότερο επιθυμητών στοιχείων εξοπλισμού συναντάμε το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης κατά την όπισθεν με 44%, ενώ με ποσοστό 43% ακολουθεί μια σειρά από συστήματα άνεσης και υποβοήθησης, όπως το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και το προσαρμοζόμενο cruise control με ενεργή διατήρηση λωρίδας και λειτουργία stop and go.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος και η ασύρματη φόρτιση κινητού με 41%, καθώς και η ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής διαδρομής (dash cam) με 40%.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται «απαραίτητα», η τετρακίνηση καταλαμβάνει την πρώτη θέση, καθώς το 41% τη θεωρεί απολύτως αναγκαία και ένα επιπλέον 39% ιδιαίτερα επιθυμητή. Ακολουθούν η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto με 37%, το ηλεκτρικά προσαρμοζόμενα κάθισμα συνοδηγού με 36% και οι κάμερες τυφλού σημείου με 33%.

Το κοινό δείχνει εμπιστεύεται στα συστήματα ασφαλείας

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την έρευνα, η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης απέναντι στις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στα καινούρια αυτοκίνητα είναι αρκετά υψηλή. Το 56% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εμπιστεύεται τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας που μπορούν να προλάβουν ένα ατύχημα, ενώ ένα εντυπωσιακό 62% αισθάνεται άνετα να αναθέσει στο όχημα αυτόνομες διεργασίες, όπως η διατήρηση του αυτοκινήτου στην λωρίδα κυκλοφορίας και το παράλληλο παρκάρισμα.