Ποιο είναι το αγαπημένο μοντέλο του Jeremy Clarkson;

Ο πιο διάσημος παρουσιαστής αυτοκινήτου στον κόσμο αποκαλύπτει ποιο μοντέλο έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του. Και δεν είναι βρετανικό ή ιταλικό, αλλά ιαπωνικό.

Ο Jeremy Clarkson έχει οδηγήσει σχεδόν κάθε σημαντικό supercar των τελευταίων δεκαετιών μέσα από τις εκπομπές Top Gear και The Grand Tour.

Ωστόσο, όταν καλείται να μιλήσει για το αυτοκίνητο που πραγματικά τον σημάδεψε, το μοντέλο που του έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι η Lexus LFA, ένα supercar το οποίο, όταν παρουσιάστηκε, δεν έτυχε καθολικής αποδοχής αλλά, με το πέρασμα των ετών, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά supercars της εποχής του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Clarkson εξήγησε ότι, αν μπορούσε να αγοράσει οποιοδήποτε αυτοκίνητο σήμερα, θα διάλεγε δύο αυτοκίνητα με πολύ εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια του supercar: τη Lamborghini Revuelto και την Lexus LFA.

Clarkson: «Προϊόν μιας ιδιαίτερης εποχής η LFA»

Ο Βρετανός παρουσιαστής μίλησε με εμφανή νοσταλγία για τη LFA, την οποία θεωρεί προϊόν μιας ιδιαίτερης εποχής στην αυτοκινητοβιομηχανία. «Η LFA εξακολουθεί να μου έχει μείνει στο μυαλό ως ένα αυτοκίνητο που θα ήθελα να έχω. Είναι από εκείνη την περίοδο, λίγο πριν τα αυτοκίνητα φτάσουν στο απόγειό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρότι παραδέχεται ότι η πρακτικότητα δεν ήταν το δυνατό σημείο του ιαπωνικού supercar, η γοητεία του, σύμφωνα με τον Clarkson παραμένει αναλλοίωτη.

Για τον Clarkson, ο βασικός λόγος που η LFA κατέχει τόσο ξεχωριστή θέση στη μνήμη του είναι ένας: ο κινητήρας. «Ο λόγος είναι ο ήχος που κάνει. Όταν βγήκε η LFA, οι κριτικές ήταν κάπως… κανείς δεν είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα. Αλλά όταν την οδήγησα, τρελάθηκα από χαρά». Η περιγραφή που είχε χρησιμοποιήσει τότε έχει μείνει πλέον ιστορική. «Ο ήχος ήταν σαν μια “τραυματισμένη αρκούδα”. Ένα ουρλιαχτό που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο».

Η ενθουσιώδης παρουσίαση του Clarkson δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ανθρώπους πίσω από το project της LFA. Όπως αποκάλυψε, μετά τη δοκιμή του αυτοκινήτου έλαβε ένα συγκινητικό γράμμα από τον μηχανικό που το εξέλιξε. «Σκέφτηκα: “Θεέ μου, αυτό είναι καθαρή, ανόθευτη απόλαυση”. Και μετά πήρα το πιο γλυκό γράμμα από τον άνθρωπο που την κατασκεύασε. Μου έγραψε: “Κανείς δεν κατάλαβε το αυτοκίνητό μου μέχρι που ήρθες εσύ”».

Ο ίδιος του έστειλε μάλιστα και ένα βιβλίο για την εξέλιξη του μοντέλου. «Ήταν το πιο βαρετό βιβλίο στον κόσμο, αλλά απίστευτα λεπτομερές», θυμάται ο Clarkson με χιούμορ.

O Clarkson απέναντι στα ηλεκτρικά

Στη συζήτηση, ο Clarkson δεν παρέλειψε να επαναλάβει και τη γνωστή του θέση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. «Δεν θα αγόραζα ποτέ ηλεκτρικό. Δεν τα καταλαβαίνω και δεν μου αρέσει ο τρόπος που συμπεριφέρονται στον δρόμο», δήλωσε. «Αν βγάλεις τον κινητήρα από ένα αυτοκίνητο, βγάζεις την ψυχή του. Και δεν μπορείς να αγαπήσεις κάτι χωρίς ψυχή».

Με την χαρακτηριστική του αυτοσαρκαστική διάθεση πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα δεν έχω ιδέα πώς λειτουργούν οι κινητήρες. Αλλά όταν συναντώ έναν καλό, είναι σαν μαγεία. Σαν να χρησιμοποιήθηκε μαύρη μαγεία για να δημιουργηθεί αυτός ο απίστευτος ήχος».