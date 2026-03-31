Στα πλάνα της Porsche το λανσάρισμα μιας νέας θερμικής Cayenne

Η Porsche παρουσίασε πριν λίγους μήνες την αμιγώς ηλεκτρική Porsche Cayenne νέας γενιάς και τώρα, η γερμανική μάρκα επιβεβαιώνει ότι το δημοφιλές SUV θα διατεθεί στο μέλλον και σε βενζινοκίνητες και υβριδικές εκδόσεις.

Ο Ralf Keller, επικεφαλής των SUV μοντέλων της Porsche, δήλωσε σε βρετανικά μέσα πως μέχρι την επόμενη δεκαετία, η τωρινή θερμική Cayenne που πρωτολανσαρίστηκε το 2018 θα αντικατασταθεί από ένα νέο μοντέλο. Η νέα Cayenne αναμένεται να βασιστεί πάνω στην πλατφόρμα PPC της Audi και να μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με το νέο Q7 που θα λανσαριστεί αργότερα μέσα στο 2026.

Στο ίδιο μέγεθος και με το εσωτερικό της Cayenne Electric

Όσον αφορά το μέγεθος, η Porsche σκοπεύει να διατηρήσει την επόμενη θερμική Cayenne στις ίδιες διαστάσεις, με τον ίδιο τον Keller να αναφέρει πως το μοντέλο έγινε δημοφιλές σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και για αυτό δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να μεγαλώσουν οι διαστάσεις του.

Αυτό που ενδέχεται να αλλάξει σε σχέση με το τρέχον αυτοκίνητο είναι η σχεδίαση και η καμπίνα του. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η μάρκα δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν η θερμική Cayenne θα υιοθετήσει την ίδια σχεδιαστική γλώσσα με αυτήν της ηλεκτρικής ή αν θα κινηθεί σε διαφορετικό μονοπάτι. Εκτιμάται, βέβαια, ότι ο εσωτερικός διάκοσμος θα μεταφερθεί αυτούσιος, ενώ εκτεταμένες θα είναι οι επιλογές εξατομίκευσης που θα έχουν στη διάθεσή τους οι φίλοι του μοντέλου.

Ντεμπούτο το 2028 ή το 2029

Η Porsche δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για το ντεμπούτο της θερμικής Cayenne. Οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο πως αυτό θα γίνει το 2028 ή το 2029, ώστε να ολοκληρώσει την εμπορική της πορεία η αναβαθμισμένη έκδοση του μοντέλου που διατίθεται αυτήν τη στιγμή στην αγορά. Το λανσάρισμα μιας Cayenne Coupe είναι επίσης μέσα στα σχέδια της Porsche, αφού πραγματοποιεί θετική εμπορική πορεία τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.