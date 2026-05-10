Νίκη απέναντι στους Κινέζους: Η Porsche πήρε το ρεκόρ του Nurburgring από την Xiaomi

H Porsche Taycan Turbo GT, εφοδιασμένη με το πακέτο Weissach και το κιτ Manthey, είναι πλέον το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτρικό παραγωγής στη διάσημη πίστα του Nurburgring.

Το ρεκόρ για το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στο Nurburgring κατέχει πλέον η Porsche Taycan Turbo GT, χάρη στο χρόνο των 6:55.533 λεπτών που πέτυχε στη διάσημη πίστα, έχοντας πίσω από το τιμόνι της τον οδηγό δοκιμών Lars Kern.

To ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος ένα Xiaomi SU7 Ultra παραγωγής με χρόνο 7:04.957.

Η Porsche Taycan Turbo GT που πέτυχε το ρεκόρ εξοπλιζόταν τόσο με το πακέτο Weissach όσο και με το κιτ Manthey, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενισχύει τις επιδόσεις των Porsche μέσα στην πίστα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το κιτ αυτό προσφέρθηκε σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας από το Zuffenhausen.

Τι προσφέρει το Manthey κιτ

Το πακέτο Manthey αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Ανάπτυξης της Porsche στο Weissach και των μηχανικών της Manthey στο Meuspath.

Το Manthey πακέτο αυξάνει την κάθετη δύναμη που παράγει η Taycan Turbo GT κατά περισσότερο από τρεις φορές. Στα 200 χλμ./ώρα, η συνολική κάθετη δύναμη αυξάνεται από 95 σε 310 κιλά, ενώ στην τελική ταχύτητα, η οποία έχει αυξηθεί από 305 σε 310 χλμ./ώρα, η Taycan Turbo GT με το Manthey Kit παράγει περίπου 740 κιλά συνολικής κάθετης δύναμης. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετυχαίνει υψηλότερες ταχύτητες στις στροφές και να είναι πιο σταθερό.

Τα βασικά αεροδυναμικά εξαρτήματα του κιτ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μια νέα πίσω αεροτομή με μεγαλύτερες πλάκες στην άκρη, πιο αεροδυναμικό μπροστινό διαχύτη και έναν πίσω διαχύτη υψηλής απόδοσης με πτερύγια και διευρυμένους εκτροπείς αέρα στο κάτω μέρος , με τον οδηγό να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ρυθμίσει το ποσοστό της κάθετης δύναμης που παράγεται ανοιγοκλείνοντας την αεροτομή και τον μπροστινό διαχύτη.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέες ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών με σχέδιο «Manthey» που, αν και μεγαλύτερες, είναι ελαφρύτερες από τις εργοστασιακές, είναι τυλιγμένες μέσα σε ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo RS και ενσωματώνουν μεγαλύτερους δίσκους (440 χιλιοστά μπροστά, 410 χιλιοστά πίσω) και τακάκια υψηλής απόδοσης.

Για πρώτη φορά, το Manthey κιτ περιλαμβάνει επίσης αναβαθμίσεις το σύστημα κίνησης που αυξάνουν την ισχύ του συστήματος κατά 20 kW στα 600 kW (816 PS), ενώ η μέγιστη ροπή κατά τη χρήση του Launch Control αυξάνεται στα 1.270 Nm. Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει τη λειτουργία Attack, μια πρόσθετη ενίσχυση ισχύος έως και 130 kW είναι διαθέσιμη για μικρό χρονικό διάστημα, με τη συνολική ισχύς να φτάνει για 10 δευτερόλεπτα τα 730 kW (993 ίππους).

Οπτικά, πολλά πρόσθετα εξαρτήματα κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας άνθρακα τονίζουν τον αγωνιστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους αεραγωγούς στους θόλους των τροχών, τις επεκτάσεις των θόλων μπροστά και πίσω, τις διευρυμένες πλαϊνές ποδιές και την πίσω αεροτομή.