Πώς θα καθαρίσετε τις τρίχες από το κατοικίδιο σας

Ποιο είναι το «μυστικό όπλο» για να απαλλαγείτε από τις επίμονες τρίχες κατοικίδιων που έχουν κολλήσει στα καθίσματα και στα πατάκια του αυτοκινήτου.

Πολλοί λατρεύουν να παίρνουν μαζί τους τετράποδους φίλους τους στις βόλτες με το αυτοκίνητο ή στις διάφορες καθημερινές υποχρεώσεις.

Αν όμως ο σκύλος -ή η γάτα- μαδάει πολύ, οι τρίχες που αφήνει πίσω του μπορεί να μοιάζουν σχεδόν αδύνατο να καθαριστούν. Μια διασκεδαστική εξόρμηση στο πάρκο μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε εφιάλτη.

Οι τρίχες των κατοικίδιων μπλέκονται σε κάθε ίνα των καθισμάτων, δημιουργώντας ένα χάος που ούτε οι ηλεκτρικές σκούπες ούτε τα ρολά απομάκρυνσης χνουδιών μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

Όμως, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα αυτοκινήτου Kazimieras Urbonas, Supplier Excellence Manager στην Ovoko, «μπορείτε να ξεχάσετε τις ακριβές συσκευές και να σταματήσετε να σπαταλάτε τον χρόνο σας με μεθόδους που δεν αποδίδουν».

Μοιράζεται ένα οικονομικό κόλπο που λειτουργεί καλύτερα από τις ηλεκτρικές σκούπες και τα ρολά απομάκρυνσης χνουδιών -και πιθανότατα όλοι έχουν το απαραίτητο αντικείμενο στο σπίτι τους.

Συμβουλή για την αφαίρεση τριχών κατοικίδιων

Ποιο είναι το «μυστικό όπλο» για να απαλλαγεί κάποιος από τις επίμονες τρίχες κατοικίδιων που έχουν κολλήσει στα καθίσματα και στα πατάκια του αυτοκινήτου; Κρύβεται στο ντουλάπι της κουζίνας: ένα απλό ζευγάρι λαστιχένια γάντια. Αυτός ο απρόσμενος σύμμαχος μετατρέπει τη βαρετή και χρονοβόρα διαδικασία αφαίρεσης των τριχών σε μια γρήγορη και, παραδόξως, ευχάριστη διαδικασία που πραγματικά λειτουργεί.

«Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι τα λαστιχένια γάντια δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την αφαίρεση των τριχών των κατοικίδιων», εξηγεί ο Urbonas. «Το ελαστικό υλικό δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό όταν τρίβεται πάνω στο ύφασμα, ο οποίος ουσιαστικά τραβά τις τρίχες έξω από τις ίνες και τις συγκεντρώνει σε μικρές μάζες, ώστε να μπορούν να συλλεχθούν εύκολα».

Πώς να εφαρμόσετε σωστά την τεχνική:

Βήμα 1: Φορέστε ένα ζευγάρι καθαρά λαστιχένια γάντια.

Βήμα 2: Ψεκάστε ελαφρά τα γάντια σας με νερό -όχι αρκετά ώστε να μουσκέψουν, αλλά να είναι νωπά.

Βήμα 3: Τρίψτε τις υφασμάτινες επιφάνειες με κυκλικές κινήσεις, ασκώντας ήπια πίεση.

Βήμα 4: Παρακολουθήστε τις τρίχες να συγκεντρώνονται σε μικρές μάζες και να απομακρύνονται από το ύφασμα.

Βήμα 5: Μαζέψτε τις μάζες από τρίχες και πετάξτε τις.

«Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να καθαρίσετε ολόκληρο το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σε λιγότερο από 10 λεπτά», λέει ο Urbonas. «Συγκρίνετέ το με τα 30 λεπτά που απαιτούν ο συνδυασμός ηλεκτρικής σκούπας και ρολού απομάκρυνσης χνουδιών και καταλαβαίνετε γιατί οι πολυάσχολοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων λατρεύουν αυτή την τεχνική».

Η μέθοδος λειτουργεί επίσης με διάφορους τύπους τριχών κατοικίδιων, συμπεριλαμβανομένων των κοντών τριχών, αλλά και των μακρύτερων τριχών από σκύλους και γάτες. Ακόμη και το πιο επίμονο τρίχωμα που έχει εισχωρήσει βαθιά στο ύφασμα μπορεί να απομακρυνθεί σχετικά εύκολα με τη σωστή τεχνική.

Πώς λειτουργεί; Μέσω του στατικού ηλεκτρισμού. Η τριβή από το νωπό λάστιχο πάνω στην ταπετσαρία του αυτοκινήτου, δημιουργεί ένα ηλεκτρικό φορτίο που έλκει τις τρίχες σαν μαγνήτης.