Πόσα χρήματα χάνω αν οδηγώ με ανοιχτά παράθυρα στην Εθνική Οδό;

Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να έχουν απορίες σχετικά με το πώς θα μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Τους τελευταίους μήνες, μετά τις ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο το «αιώνιο» ερώτημα «ανοιχτά παράθυρα ή κλιματισμός στην Εθνική Οδό για χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου;».

Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εξετάζουμε αυτό το ερώτημα. Τον τρόπο λειτουργίας του κλιματισμού και την αεροδυναμική αντίσταση κατά την κίνηση του αυτοκινήτου. Ο συμπιεστής του κλιματιστικού λαμβάνει κίνηση από τον κινητήρα, επιβαρύνοντας το φορτίο του, ενώ η αεροδυναμική, με πολύ απλά λόγια, είναι η δύναμη που «σπρώχνει πίσω» το αυτοκίνητο όταν κινείται μέσα στον αέρα. Όσο πιο γρήγορα κινούμαστε, τόσο περισσότερο φρενάρει το όχημά μας ο αέρας και επομένως για να υπερνικηθεί απαιτείται περισσότερη ισχύς από το μοτέρ. Πότε, λοιπόν, θα καταναλώσω λιγότερο καύσιμο;

Σε γενικές γραμμές, αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Μέχρι τα 70-80 χλμ./ώρα, πιο ωφέλιμα για την τσέπη του οδηγού είναι τα ανοιχτά παράθυρα, ενώ σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, συνιστάται να επιλέγουμε τον κλιματισμό.

Αυτή η συμβουλή βασίζεται στα αποτελέσματα μιας μελέτης του 2004 από τη Society of Automotive Engineers (SAE), η οποία εξέτασε την επίδραση των ανοιχτών παραθύρων έναντι του κλιματισμού σε μεγάλα σεντάν και SUV.

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που δεν ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως: πόσο ανοιχτά είναι τα παράθυρα, η αεροδυναμική διαφορετικών μοντέλων αυτοκινήτων, για πόση ώρα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί τον κλιματισμό του. Επιπλέον, δεν πρόκειται για μια πρόσφατη έρευνα. Κατέληξε, ωστόσο, ότι η χρήση του A/C μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 10%, ενώ η οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε υψηλές ταχύτητες μπορεί να επιφέρει αύξηση έως και 20%.

Οδηγώντας, επί παραδείγματι, ένα αυτοκίνητο βενζίνης με κατανάλωση 7 λτ./100 χλμ. σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, τα ανοιχτά παράθυρα μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση στα 8,4% λτ./100 χλμ., ενώ το A/C στα 7,7 λτ./100 χλμ. Με βάση την τρέχουσα τιμή της 95άρας βενζίνης (2,097 ευρώ/λίτρο), σε ένα ταξίδι 500 χλμ., με κλιματιστικό η επιπλέον επιβάρυνση θα προσεγγίσει τα 15 ευρώ, δηλαδή περίπου 7,5 ευρώ περισσότερο από το αν χρησιμοποιούσαμε A/C.

Στον αυτοκινητοδρόμο, λοιπόν, καλό είναι να καταφεύγουμε στο κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Χρήσιμη είναι και η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο το σύστημα ψύξης μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα με μεγαλύτερη ευκολία, καταναλώνοντας έτσι χαμηλότερες ποσότητες ενέργειας -μείωση της κατανάλωσης.

Επιπλέον, τα σύγχρονα συστήματα διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία που ρυθμίζουν «έξυπνα» τη θερμοκρασία του θαλάμου επιβατών και λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο.