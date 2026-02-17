Πόσες είναι τελικά οι κινεζικές μάρκες και ποιες κυριαρχούν;

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ήδη αρκετές μάρκες αλλά ο συνολικός αριθμός των κινεζικών εταιρειών είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που πολλοί φαντάζονται.

Η εισβολή των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα. Δεκάδες μάρκες από την ασιατική υπερδύναμη δραστηριοποιούνται ήδη στη Γηραιά Ήπειρο – και φυσικά στην Ελλάδα – ενώ όλα δείχνουν ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Άλλωστε, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσεται με τόσο ταχύ ρυθμό, ώστε ακόμη και οι ίδιοι οι Κινέζοι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κινεζική αγορά αυτοκινήτου.

Η Κίνα έχει περίπου 155 μάρκες αυτοκινήτων

Μέχρι πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, η κινεζική αγορά κυριαρχούνταν κυρίως από τέσσερις μεγάλες, σε σημαντικό βαθμό κρατικές, αυτοκινητοβιομηχανίες. Σήμερα, όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει ριζικά. Νέοι κατασκευαστές εισέρχονται δυναμικά στο Top 20 των πωλήσεων, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Κίνα δραστηριοποιούνται από 119 έως και 155 κατασκευαστές επιβατικών αυτοκινήτων. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε χρόνο περίπου 10 με 15 εταιρείες κλείνουν, συγχωνεύονται ή κάνουν νέα είσοδο στην αγορά, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και τη ρευστότητα του κλάδου.

Ποια μάρκα κυριαρχεί στην Κίνα

Η Κίνα αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, η BYD ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, έχοντας ξεπεράσει ακόμη και την Tesla ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν. Πλέον στην κορυφή βρίσκεται η Geely, με 270.000 πωλήσεις τον περασμένο μήνα. Η BYD ακολουθεί με 206.000 ταξινομήσεις, σημειώνοντας πτώση 31%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Volkswagen, μέσω των κοινοπραξιών της με τις FAW και SAIC. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις δύο μη κινεζικοί κατασκευαστές βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα: η Tesla στην 7η θέση και η κοινοπραξία της Toyota με την GAC, στη δέκατη θέση.

Η Volkswagen πρώτη στους ιδιώτες

Στις πωλήσεις προς ιδιώτες, εξαιρουμένων εταιρικών στόλων και κρατικών προμηθειών, η Volkswagen διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 222.000 πωλήσεις. Η Geely ακολουθεί με 210.000 μονάδες, ενώ οι κινεζικοί συνεργάτες της Toyota, FAW και GAC, καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με 131.000 πωλήσεις συνολικά.