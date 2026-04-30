Πόσο θα πληρώσω για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε διόδια;

Πολλοί Αθηναίοι επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξεκούραση και αλλαγή παραστάσεων.

Παρά την εδραίωση των τιμών των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τα νοικοκυριά, με σύμμαχο την άνοδο της θερμοκρασίας και τον ηλιόλουστο καιρό, σχεδιάζουν τις αποδράσεις τους από την πόλη κατοικίας τους ώστε να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης.

Δημοφιλής προορισμός πάντα αποτελεί η Θεσσαλονίκη, η οποία συνδυάζει χαλάρωση, γαστρονομία και έντονη πολιτιστική ζωή. Μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών της προέρχεται από την Αθήνα, όπου σε αυτή την περίπτωση το ταξίδι γίνεται μέσω του αυτοκινητοδρόμου Α1, ο οποίος είναι γνωστός και ως Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι.

Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση για καύσιμα, ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το συνολικό κόστος των διοδίων για αυτοκίνητο, μετά την αύξηση που έφερε το 2026. Ακολουθούν οι τιμές διοδίων:

Διόδια Αφιδνών – 3,90

Διόδια Θήβας – 4,55

Διόδια Τραγάνας – 4,55

Αγίας Τριάδας – 2,10

Μαυρομαντήλας – 2,25

Πελασγίας – 4,10

Μοσχοχωρίου – 4,70

Μακρυχωρίου – 3,0

Λεπτοκαρυάς – 3.80

Κλειδιού (Αιγίνιο) – 2.60

Μαλγάρων – 1,15

Σύνολο: 36,7 ευρώ

Επομένως, το συνολικό κόστος σε διόδια για το ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την επιστροφή ανέρχεται σε 73,4 ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική απόσταση από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη είναι 499 χλμ.

Ενδεικτικά, εφόσον το ταξίδι πραγματοποιείται με οικογενειακό αυτοκίνητο βενζίνης, με κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο 7,0 λτ./100 χλμ., για καύσιμα, μόνο για το «πήγαινε», θα δαπανηθεί ένα ποσό της τάξης των 72 ευρώ (τιμή 95άρας βενζίνης: 2,058 ευρώ/λίτρο).

Κάθε οδηγός, πριν το ταξίδι, καλό είναι να κάνει τεχνικό έλεγχο στο όχημά του και να ενημερώνεται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, οφείλουν να μην καταναλώνει αλκοόλ, να μην υπερεκτιμά της οδηγικές του ικανότητες, να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.