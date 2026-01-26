Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Nissan Micra;

Το νέο Nissan Micra υιοθετεί αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, βασίζεται σε νέα πλατφόρμα και θέτει νέα δεδομένα σε επίπεδο συστημάτων.

Ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα στην ιστορία της Nissan, με πάνω από 40 χρόνια ιστορίας και πέντε προηγούμενες γενιές που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο, μπαίνει σε νέα εποχή, συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία.

Το εμπορικό λανσάρισμα του νέου Micra στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.

Ξεχωρίζει σχεδιαστικά

Το εξωτερικό του είναι εμπνευσμένο από SUV, έχει συμπαγείς διαστάσεις, ζάντες 18 ιντσών, θα διατίθεται σε ζωντανά εξωτερικά χρώματα και επιλογές διχρωμίας, ενώ τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα προσδίδουν μια τολμηρή «υπογραφή».

Βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small-car, έχει χαμηλό κέντρο βάρους και ζυγίζει περίπου 1.500 κιλά, στοιχεία που, σύμφωνα με τη Nissan, προσφέρουν σιγουριά στα ταξίδια εκτός πόλης και μια όμορφη οδηγική εμπειρία εντός αυτής.

Μοντέρνο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών προσφέρουν εύκολο ψηφιακό έλεγχο, ενώ ο κομψός σχεδιασμός, τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσδίδουν ένα σύγχρονο και κομψό χαρακτήρα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 326 λίτρα, νούμερο καλό για την κατηγορία των ηλεκτρικών μικρών αυτοκινήτων.

Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται 40/60, και όταν είναι πλήρως κατεβασμένα, η χωρητικότητα φτάνει έως και τα 1.106 λίτρα, προσφέροντας περισσότερη πρακτικότητα και ευελιξία.

Με δύο επιλογές κινητήρων

Η βασική έκδοση έχει μπαταρία 40 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 120 ίππων, προσφέροντας αυτονομία έως 310 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Για όσους αναζητούν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη ελευθερία μετακινήσεων, διατίθεται και ισχυρότερη εκδοχή με μπαταρία 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 408 χιλιόμετρα.

Στον τομέα της φόρτισης, το νέο Micra υποστηρίζει ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος, με ισχύ έως 80 kW για τη μικρή μπαταρία και έως 100 kW για τη μεγάλη.