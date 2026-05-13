Επίσημη πρεμιέρα για το ανανεωμένο Jeep Avenger

Το ανανεωμένο Jeep Avenger διατηρεί τα off-road χαρακτηριστικά του και παράλληλα ενισχύεται σε όλους τους τομείς: από την εμφάνιση και το εσωτερικό μέχρι το τεχνολογικό προφίλ και τους κινητήρες του.

Λίγες εβδομάδες αφότου το ανανεωμένο Avenger έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, η Jeep αποκάλυψε επίσημα το μοντέλο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στην απαιτητική κατηγορίων των B-SUV.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη για τις ανάγκες του Ευρωπαίου καταναλωτή, το Avenger έχει ήδη αποδείξει την αξία του με 270.000 παραγγελίες, κατακτώντας την κορυφή των πωλήσεων στην Ιταλία και μια ηγετική θέση στην κατηγορία του, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό στιλ, λειτουργικότητας, μεγάλων off-road δυνατοτήτων και τεχνολογίας.

LED φωτισμός στη γρίλια και αναβαθμισμένο εσωτερικό

Η αισθητική προσέγγιση παραμένει πιστή στη φιλοσοφία «design to function», όπου κάθε στοιχείο του αμαξώματος εξυπηρετεί έναν σκοπό. Η εμβληματική μάσκα με τις επτά οπές αποκτά τώρα φωτισμό LED, μια λεπτομέρεια δανεισμένη από το νέο Compass, που την καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμη στο σκοτάδι.

Οι νέοι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές ποδιές «molded-in-color» εξασφαλίζουν ότι οι μικροσυγκρούσεις της καθημερινότητας δεν θα αφήσουν μόνιμα σημάδια, ενώ οι νέας σχεδίασης ζάντες 17 και 18 ιντσών είναι εμνεύσμένες από το Willys. Η χρωματική παλέτα εμπλουτίζεται επίσης με τις αποχρώσεις Forest και Bamboo.

Περνώντας στο εσωτερικό, τα πάνελ των θυρών υιοθετούν μαλακότερα υλικά, ενώ το ταμπλό διαθέτει πλέον επενδεδυμένα τμήματα που βελτιώνουν την αίσθηση της απτής ποιότητας. Οι εκδόσεις Altitude και Summit εξοπλίζονται με νέα υφάσματα και επενδύσεις βινυλίου, ενώ η τετρακίνητη έκδοση 4xe προσφέρει ανθεκτικά υλικά, ιδανικά για όσους δεν διστάζουν να λερώσουν το αυτοκίνητο στις εξορμήσεις τους.

Η εργονομία ενισχύεται από το ανασχεδιασμένο χειριστήριο του Selec-Terrain, το οποίο έχει πλέον ελαστική επένδυση για καλύτερη πρόσφυση των δακτύλων και είναι βαμμένο με κόκκινο χρώμα για να εντοπίζεται αμέσως.

Σε βενζίνη, ήπια υβριδικό, τετρακίνητο και ηλεκτρικό

Η φαρέτρα κινητήρων στο ανανεωμένο Jeep Avenger παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδια. Στη βάση της γκάμας τοποθετείται ο βενζινοκινητήρας των 100 ίππων που τώρα εξοπλίζεται με τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας που βελτιώνει την απόκριση του μοτέρ στις χαμηλές στροφές, ενισχύοντας την οδηγική εμπειρία μέσα στον αστικό ιστό.

Το μηχανικό σύνολο επωφελείται επίσης από νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού, νέες κεφαλές εμβόλων και κανούριο σύστημα χρονισμού βαλβίδων, ενώ, σύμφωνα με τη Jeep, προσφέρει αυξημένη αξιοπιστία μέσω της χρήσης καδένας χρονισμού.



Για όσους αναζητούν την άνεση του αυτόματου κιβωτίου, η έκδοση e-Hybrid των 110 ίππων χρησιμοποιεί τεχνολογία 48V, επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ η πιο ικανή έκδοση είναι τετρακίνητη 4xe με 145 ίππους, η οποία χάρη στον πίσω ηλεκτροκινητήρα μπορεί να μεταφέρει έως και 1.900 Nm ροπής στους πίσω τροχούς, εξασφαλίζοντας πρόσφυση σε κλίσεις έως και 40%.

Την γκάμα ολοκληρώνει η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση των 156 ίππων με μπαταρία 54 kWh, προσφέροντας αυτονομία 400 χιλιομέτρων σε κύκλο WLTP.

Υψηλότερο τεχνολογικό προφίλ

Το τεχνολογικό προφίλ του νέου Avenger ενισχύεται με την προσθήκη των προβολέων LED Matrix, οι οποίοι προσαρμόζουν αυτόματα τη δέσμη φωτός στις συνθήκες κυκλοφορίας, και του συστήματος κάμερας 360 μοιρών που διευκολύνει το παρκάρισμα. Παρά τον compact χαρακτήρα του, το αυτοκίνητο διατηρεί το DNA της Jeep με κορυφαίες γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης (22° προσέγγισης, 21° ράμπας και 35° αναχώρησης) καθώς και απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 210 χιλιοστά.



Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην ειδική έκδοση 85th Anniversary, η οποία τιμά τα 85 χρόνια ζωής της μάρκας. Εξωτερικά, διακρίνεται από τα χρυσά φινιρίσματα στους προφυλακτήρες και τις ζάντες, καθώς και τα επετειακά λογότυπα στα φτερά. Στο εσωτερικό, οι ειδικές επενδύσεις και οι χρυσές ραφές υπογραμμίζουν τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης.