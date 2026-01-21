Πρεμιέρα για το ανανεωμένο Kia Niro

Το ανανεωμένο Kia Niro αποκαλύφθηκε στη Νότια Κορέα, με σχεδίαση εμπνευσμένη από τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας και εσωτερικό στο οποίο δίνουν το παρών δύο μεγάλες οθόνες. Σύντομα θα ακολουθήσει το ντεμπούτο του στην Ευρώπη.

Η Kia αποκάλυψε το ανανεωμένο Niro για την εγχώρια αγορά της Νότιας Κορέας και σύντομα αναμένεται να κάνει το ίδιο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε σχέση με το τρέχον μοντέλο, το crossover υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Opposites United», η οποία περιλαμβάνει νέα φώτα ημέρας σε σχήμα Τ και νέας σχεδίασης προφυλακτήρα, ενώ συνολικά ο πρόβολος φαίνεται πλέον πιο τετράγωνος. Στο πίσω μέρος, τα φώτα έχουν σχήμα μπούμερανγκ και βρίσκονται στις δύο άκρες, ενώ μικρές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν στη θύρα του πορτ-μπαγκάζ και τον προφυλακτήρα.

Νέες είναι επίσης οι 18άρες ζάντες αλουμινίου. Συνολικά, πρέπει να σημειωθεί πως το ανανεωμένο Niro μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τη νέα σειρά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της μάρκας (EV2, EV3, EV5 και EV9).

Αλλαγές στο εσωτερικό

Αλλαγές υπάρχουν και μέσα στην καμπίνα του ανανεωμένου Niro. Το μάτι πέφτει αμέσως πάνω στις δύο οθόνες μεγέθους 12,3 ιντσών που είναι τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη στο άνω άκρο του ταμπλό και θυμίζουν την αρχιτεκτονική της καμπίνας των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας. Καινούργιας σχεδίασης είναι και το τιμόνι, το οποίο πλέον έχει δύο αντί για τρεις ακτίνες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν θα υπάρχουν αλλαγές στα κινητήρια σύνολα του ανανεωμένου Niro αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή, το Niro προσφέρεται σε τρεις επιλογές κινητήρων: υβριδικό, plug-in υβριδικό και ηλεκτρικό.