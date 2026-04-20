Πρεμιέρα για τη νέα Mercedes C-Class (+video)

Η C-Class, ένα από τα εμβληματικότερα μοντέλα της Mercedes, θέτει νέα στάνταρ, τόσο σε ό,τι αφορά την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, όσο και στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών ψηφιακής επικοινωνίας και συνδεσιμότητας.

Η Mercedes αποκάλυψε με κάθε επισημότητα τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική C-Class, ένα μοντέλο που ταυτίζεται με τη νέα στρατηγική της μάρκας, η οποία θέλει τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα να μοιάζουν περισσότερο με τα συμβατικά.

Η νέα C-Class είναι το δεύτερο μοντέλο που χρησιμοποιεί την καινούργια πλατφόρμα MB.EΑ (μετά τη νέα GLC) και δεν έχει τίποτα κοινό από τη θερμική C-Class που θα συνεχίσει να προσφέρεται στην αγορά. Τοποθετείται πάνω από τη CLA και κάτω από την EQE, με την τελευταία να αναμένεται να αντικατασταθεί από την ηλεκτρική E-Class, ακολουθώντας την ίδια τακτική.

Τραβά τα βλέμματα η γρίλια

Σχεδιαστικά, το μάτι πέφτει αμέσως στην επιβλητική φωτιζόμενη γρίλια με τα 1.050 στοιχεία που θυμίζει τις κλασικές Mercedes W111 και W108 και είναι δάνειο από τη νέα GLC, το ντεμπούτο της οποίας έχει προηγηθεί. Η μάσκα, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα που ενσωματώνουν γραφικά σε σχήμα αστεριού, κάνουν αμέσως αναγνωρίσιμο το αυτοκίνητο από μπροστά, ενώ στο πίσω μέρος, τα δύο ζευγάρια από κυκλικά φώτα πάνω στη μαύρη φάσα, δημιουργούν ένα όμορφο αποτέλεσμα.

Με μήκος περίπου 4,8 μέτρα και μεταξόνιο 2.962 χιλοστών (μεγαλύτερο σε σύγκριση με την θερμική C-Class κατά 97 χλστ.), η ηλεκτρική C-Class υπόσχεται περισσότερους χώρους για τους επιβάτες της. Σε αυτό συμβάλλει η στάνταρ πανοραμική οροφή, με τη Mercedes αναφέρει ότι ο αέρας πάνω από τα κεφάλια των επιβατών αυξάνεται κατά 22 χιλιοστά στις εμπρός θέσεις και κατά 11 χιλοστά στις πίσω σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις.

Όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, η Mercedes ανακοινώνει συνολικό χώρο αποσκευών 571 λίτρων, με τα 470 λίτρα να αφορούν το χώρο πίσω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων και τα 101 λτ. το frunk κάτω από το καπό.

Οθόνη που καλύπτει το ταμπλό από άκρη σε άκρη

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην καμπίνα της νέας C-Class έχει αναμφίβολα η οθόνη MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών. Αυτή έρχεται ως δάνειο από τη νέα GLC που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα που έχει τοποθετήσει το γερμανικό brand μέχρι σήμερα σε μοντέλο παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οθόνη των 39,1 ιντσών θα τοποθετείται στις πιο πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις, ενώ πιο χαμηλά, η Mercedes θα προσφέρει το MBUX Superscreen, δηλαδή μια πιο συμβατική διάταξη με τρεις οθόνες. Και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν την τελευταία έκδοση της πλατφόρμας ψυχαγωγίας MBUX, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία AI από ChatGPT, Google Gemini και Microsoft σε μια μοναδική προσέγγιση που, όπως δήλωσε η Mercedes, «φέρνει επανάσταση στη σχέση μεταξύ οχήματος και οδηγού».

Παρά την αυξημένη έμφαση στην ψηφιακή λειτουργικότητα, η ηλεκτρική C-Class διατηρεί μια σειρά από φυσικά μπουτόν. Υπάρχει ένας νέος πίνακας ελέγχου στην κεντρική κονσόλα, στον οποίο υπάρχουν μερικά κουμπιά, ενώ το τιμόνι φιλοξενεί επίσης διακόπτες για το cruise control κτλ.

Αποδίδει 489 ίππους και φορτίζει γρήγορα

H ηλεκτρική Mercedes C-Class λανσάρει στην έκδοση C 400 4Matic που ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μεγάλη μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 94,5 kWh. Η ισχύς που παράγεται φτάνει τους 489 ίππους και τα 800 Nm ροπής και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετύχει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 4 δευτερόλεπτα, φτάνοντας τα 210 χλμ./ώρα σε μέγιστη τελική ταχύτητα.

Η αυτονομία της φτάνει τα 762 χιλιόμετρα, με τη Mercedes να ανακοινώνει πως, εάν συνδεθεί με ταχυφορτιστή για 10 λεπτά, μπορεί να «ανεφοδιαστεί» με 325 χιλιόμετρα, χάρη στην ικανότητά της ηλεκτρικής C-Class να φορτίζει με ταχύτητες έως 330 kW. Νέα προσθήκη είναι το σύστημα one box, το οποίο βελτιστοποιεί την ανάκτηση της ενέργειας πέδησης (φτάνει μέχρι τα 300 kW), αυξάνοντας την αυτονομία και εξασφαλίζει μια σταθερή, σίγουρη και ακριβή αίσθηση του πεντάλ φρένου για τον οδηγό ανά πάσα στιγμή.

Με ανάρτηση Airmatic και τετραδιεύθυνση

Η Mercedes αποκαλεί την πρώτη ηλεκτρική C-Class ως «την πιο σπορ C-Class όλων των εποχών». Κεντρικό στοιχείο του οδηγικού προφίλ είναι το προαιρετικό σύστημα ανάρτησης Airmatic, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα cloud σε πραγματικό χρόνο για να προετοιμάσει την ανάρτηση για τις επερχόμενες λακκούβες και το σύστημα τετραδιεύθυνσης, το οποίο περιστρέφει τους πίσω τροχούς έως και 4,5 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενισχύοντας τόσο τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες όσο και την ευελιξία του οχήματος, όταν αυτό κινείται αργά.