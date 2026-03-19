Πρεμιέρα στην Αθήνα για το Ford Puma Gen-E Van

Το Ford Puma Gen-E Van κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έκθεσης ERGO.TECH, της κορυφαίας εκδήλωσης στην Ελλάδα για μηχανήματα έργων και εξοπλισμό εργοταξίων, που θα πραγματοποιηθεί στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) στην Παιανία, από 20 έως 22 Μαρτίου 2026.

Το αυτοκίνητο θα εκτίθεται στο περίπτερο της Ford Βελμάρ, στον υπαίθριο χώρο της έκθεσης, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τις τεχνολογίες του.

Περισσότερη πρακτικότητα

Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το Puma Gen-E Vav είναι σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση.

Διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, ενώ η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 χλστ., πλάτους 950 χλστ.και ύψους 820 χλστ., προσφέροντας όγκο 1 m³.

Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 κιλά (415 κιλά με τον οδηγό).

Με 168 ίππους και 523 χλμ. αυτονομία

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την τιμή των 523 χλμ. σε αστική χρήση και τα 376 χλμ. σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 χλμ..

Transit Custon και Ranger PHEV Wildtrak θα δίνουν το παρών

Οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης ERGO.TECH και ειδικότερα όσοι θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο περίπτερο της Ford Βελμάρ, θα έχουν την δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά από κοντά το Puma Gen-E Van, καθώς και δύο από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro: το Transit Custom και το Ranger PHEV Wildtrak, ένα μοντέλο που εισάγει για πρώτη φορά την υβριδική τεχνολογία στην ιστορία του Ranger.