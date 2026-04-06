Προ των πυλών η ανανεωμένη BMW X1 – Πότε θα κάνει ντεμπούτο

Η ανανεωμένη BMW Χ1 θα ανανεωθεί μέσα στο 2027, ώστε το premium γερμανικό SUV να παραμείνει ανταγωνιστικό σε μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

Η BMW, σύμφωνα με πληροφορίες από το στρατόπεδο της μάρκας, εργάζεται πάνω στην εξέλιξη της ανανεωμένης Χ1, η οποία φημολογείται πως θα αποκαλυφθεί επίσημα το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ακολουθώντας το παράδειγμα κάποιων άλλων εταιρειών, η BMW θα «χωρίσει» την Χ1 σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, ανάλογα με το κινητήριο σύνολο που θα διαθέτουν. Το ένα θα αφορά τις εκδόσεις που συνδυάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνη, ντίζελ, PHEV), ενώ το άλλο θα αφορά τις αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές.

Η ανανεωμένη έκδοση εκτιμάται ότι θα αφορά μόνο το πρώτο αυτοκίνητο και θα βασίζεται πάνω στην ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η X1 η οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στις εκθέσεις, ενώ η ηλεκτρική iX1 θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό δάπεδο και θα αποκαλυφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διαφορετική γρίλια και φωτιστικά σώματα μπροστά

Σε σχέση με πριν, η ανανεωμένη X1 θα διαφοροποιείται στον πρόβολο, όπου θα αποκτήσει πιο μικρή και στενή γρίλια και φωτιστικά σώματα παρόμοια με αυτά της νέας iX3. Παράληλλα, η ανανεωμένη X1 θα ξεχωρίζει χάρη στην τοποθέτηση ανασχεδιασμένων προφυλακτήρων μπροστά και πίσω, νέα αεροτομή στο τέλος της οροφής και διαφορετικές απολήξεις στο σύστημα εξάτμισης στις πιο σπορ εκδόσεις.

Αλλαγές θα υπάρχουν και στην καμπίνα, όπου στο ταμπλό θα δίνει το παρών το Panoramic iDrive της BMW. Νέα θα είναι η οθόνη αφής και πιθανότατα το μοντέλο θα αποκτήσει τη μονάδα των 17,9 ιντσών που η BMW τοποθέτησε και στην iX3.

Με ιπποδύναμη έως 300 PS

Στο μηχανοστάσιο της ανανεωμένης Χ1 θα μπορούν να τοποθετηθούν ήπια υβριδικά μηχανικά σύνολα, ντίζελ και plug-in υβριδικές επιλογές, ενώ στην κορυφή της πυραμίδας λέγεται πως θα δεσπόζει ένας τετρακύλινδρος turbo κινητήρας με ισχύ περίπου 300 ίππους και τετρακίνηση. Οι πιο προσιτές εκδόσεις θα είναι για μια ακόμη φορά προσθιοκίνητες.

Ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα των Βαυαρών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της BMW να λανσάρει 40 νέα μοντέλα μέχρι το τέλος του 2027, η X1 θεωρείται ένα από πιο σημαντικά μέλη της οικογένειας προϊόντων της, καθώς αποτελεί τον εκπρόσωπο της μάρκας σε μια ανταγωνιστική κατηγορία υψηλού όγκου που περιλαμβάνει επίσης επιλογές όπως η Mercedes GLA, το Audi Q3 και το Volvo XC40.