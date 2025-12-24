Προ των πυλών το νέο Volvo EX60 – Η καινοτομία που φέρνει

Το νέο Volvo EX60 θα επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει το μέγεθος και την γραμματοσειρά των λέξεων που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη αφής, μια δυνατότητα που δεν έχει κανένα άλλο μοντέλο σήμερα.

Σε λίγες εβδομάδες, η Volvo ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πιο κομβικό μοντέλο της για το 2026. Στις 21 Ιανουαρίου, η σουηδική μάρκα με έδρα το Γκέτεμποργκ θα αποκαλύψει το πολυαναμενόμενο EX60, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επενδύει πολλά, με στόχο να ξεχωρίσει σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς: αυτή των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV.

Τόσο η εξωτερική σχεδίαση όσο και το εσωτερικό του νέου EX60 θα ακολουθούν τη φιλοσοφία του μεγαλύτερου EX90, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις.

Το μοντέλο αναμένεται να ενσωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η Volvo στον τομέα της τεχνολογίας, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, έναν τομέα στον οποίο η μάρκα διαθέτει μεγάλη παράδοση.

Centum, η νέα καινοτομία της Volvo

Για να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη της ασφάλειας, η Volvo σκοπεύει να εξοπλίσει το νέο EX60 με μια νέα τεχνολογία που δεν προσφέρεται σε κανένα άλλο αυτοκίνητο της αγοράς, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ηλεκτρικό ή συμβατικό μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός του νέου EX60 θα μπορεί να επιλέξει το μέγεθος της γραμματοσειράς για τα διάφορα μενού ρυθμίσεων, το σύστημα πολυμέσων ή το σύστημα πλοήγησης. Αυτή η νέα δυνατότητα ονομάζεται “Centun” και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την εμπειρία του οδηγού εντός του οχήματος και να ενισχύσει την ασφάλειά του.

Στο βίντεο, ένας από τους σχεδιαστές της Volvo εξηγεί: «Σχεδιάσαμε την τυπογραφία, μαζί με τους Βρετανούς ειδικούς στο στούντιο σχεδιασμού Dalton Maa, ώστε ο οδηγός να διαβάζει πιο γρήγορα τις λέξεις, να τις κατανοεί καλύτερα και να διατηρεί τη συγκέντρωσή του στην οδήγηση», προσθέτοντας ότι «όσο λιγότερο χρόνο έχει ο οδηγός για να κοιτάξει χαμηλότερα και να συμβουλευτεί τα μενού του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, τόσο πιο ασφαλής θα είναι».

Σύντομα σε εκατομμύρια Volvo

Η Volvo επιβεβαίωσε ότι αυτή η νέα αυτή δυνατότητα θα κάνει ντεμπούτο στο νέο Volvo EX60 και αργότερα θα γίνει διαθέσιμα σε εκατομμύρια αυτοκίνητα του Volvo παγκοσμίως μέσω over-the-air ενημερώσεων του λογισμικού.