Προχωρά η εξέλιξη της νέας, μικρότερης Mercedes G-Class

H μικρότερη G-Class θα προσφερθεί σε ηλεκτρικές και θερμικές εκδόσεις και, σε σχέση με το εμβληματικό G-Wagen, θα υιοθετήσει πιο νεανική και lifestyle σχεδίαση.

Η Mercedes εντείνει τις δοκιμές της πάνω στην επερχόμενη «μικρή G-Class» ενόψει της επίσημης παρουσίασής της, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027.

Το μοντέλο, το οποίο έχει την κωδική ονομασία «Little G» στο στρατόπεδο της Mercedes θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας της υπο-μάρκας της G-Class που δημιουργείται, με κατεύθυνση παρόμοια με αυτή της Jaguar Land Rover. Σημειώνεται πως η βρετανική μάρκα έχει αποφασίσει να μετατρέψει τα ονόματα Range Rover και Defender σε νέες μάρκες που θα λειτουργούν υπό την σκεπή της JLR.

Η «Little G» θα χρησιμοποιεί μια νέα πλατφόρμα που θα μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρικά και θερμικά κινητήρια σύνολα και θα έχει ως μεγάλο ανταγωνιστή της το επίσης επερχόμενο «Defender Sport» της Land Rover, αν και αυτό λέγεται πως θα προσφερθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό.

Θα θυμίζει τη G-Class

Όσον αφορά την σχεδίαση του νέου μοντέλου, νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως κάνουν λόγο πως το σχήμα της θα είναι boxy, όπως αυτό της εμβληματικής G-Class, αλλά σε αντίθεση με αυτή, θα έχει μικρότερο μέγεθος, θα υιοθετεί νέα φωτεινή υπογραφή και πιο «lifestyle» χαρακτήρα, μέσα από την προσθήκη ραγών στην οροφή και περισσότερων πλαστικών προστατευτικών.

Ο πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της μάρκας, Markus Schäfer, δήλωσε θα βασίζεται σε μια μοναδική αρχιτεκτονική, ώστε να είναι «όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό». Πρόσθεσε επίσης ότι θα έχει παρόμοιες off-road δυνατότητες και αντίστοιχου μεγέθους τροχούς, ενώ τόνισε πως η μικρότερη G-Class θα επωφεληθεί από έναν μεγάλο αριθμό μοναδικών εξαρτημάτων που θα την κάνει να διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με τη μεγαλύτερη αδελφή της.