Πρώιμο ντεμπούτο για το νέας γενιάς Nissan X-Trail (+video)

To νέας γενιάς Nissan X-Trail αποτελεί ένα από τα μοντέλα που θα έχουν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια της μάρκας να αυξήσει τις πωλήσεις της. Κλείδι στην επιτυχία του SUV φαίνεται ότι θα είναι το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο e-Power.

Μπορεί η Nissan να αποκάλυψε πρόσφατα την ανανεωμένη έκδοση του X-Trail, εντούτοις, με αφορμή την εκδήλωση “Nissan Vision” κατά την οποία έκανε γνωστά πολλά από τα μελλοντικά της σχέδια, δεν παρέλειψε να παρουσιάσει την επόμενη γενιά του δημοφιλούς SUV.

Το αυτοκίνητο θα λανσαριστεί τους επόμενους μήνες στις αγορές της Βόρειας Αμερικής, όμως το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να περάσει τον Ατλαντικό και να διατεθεί και στη Γηραιά Ήπειρο.

Νέα, πιο μοντέρνα εμφάνιση

Το νέο X-Trail, αν και κρατά ακέραιη τη σχεδιαστική του ταυτότητα, υιοθετεί κάποια νέα, πιο μοντέρνα χαρακτηριστικά που του χαρίζουν πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι η νέα και πιο επιβλητική γρίλια, μέσα στην οποία ενσωματώνονται τα φωτιστικά σώματα, ένα μοτίβο που έχουμε δει επίσης στο Hyundai Tucson.

Χαμηλότερα, απαντώνται εισαγωγές αέρα τριγωνικού σχήματος και διαφορετικός προφυλακτήρας, στο πλάι κυριαρχούν οι μεγάλες επιφάνειες, ενώ πίσω τοποθετούνται ελαφρώς διαφορετικά φωτιστικά σώματα που πιθανώς θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας μπάρας.

Δεδομένη η παρουσία το e-Power συστήματος

Η Nissan έκανε γνωστό πως το X-Trail που θα διατεθεί στη Βόρεια Αμερική (ως Rogue) θα συνδυάζεται με το -γνωστό στην Ευρώπη- πλήρως υβριδικό σύστημα e-Power, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν υπάρχουν αλλαγές στην απόδοση ή στην λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται πως το X-Trail που διατίθεται στην Ευρώπη προσφέρεται σε δύο full hybrid εκδόσεις στα 204 και 213 PS, με την ισχυρότερη επιλογή να συνδυάζεται με σύστημα τετρακίνησης. Σε αντίθεση με άλλα υβριδικά, το σύστημα e-Power της Nissan κινεί τους τροχούς αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα και όχι με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης που αναλαμβάνει το ρόλο της γεννήτριας.