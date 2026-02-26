Πρώην αφεντικό της Dacia αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας των μοντέλων της

O Denis Le Vot εξήγησε πως η Dacia στηρίζεται στα δοκιμασμένα κινητήρια σύνολα του ομίλου Renault και χάρη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής, καταφέρνει να κρατά χαμηλές τις τιμές των μοντέλων της.

Σε συνέντευξή του σε βρετανικό μέσο, ο Denis Le Vot – πρώην CEO της Dacia – περιέγραψε με σαφήνεια τη φιλοσοφία που καθοδηγεί τη ρουμανική μάρκα. Μια φιλοσοφία που βασίζεται στη μεθοδική αξιοποίηση δοκιμασμένων τεχνολογιών, στον αυστηρό έλεγχο κόστους και στη σωστή προσέγγιση της αγοράς.

Η Dacia ακολουθεί μια απλή στρατηγική: την κατασκευή σύγχρονων αυτοκινήτων που τροφοδοτούνται από δοκιμασμένα μηχανικά σύνολα και η προσφορά τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ο Denis Le Vot έχει αποχωρήσει από τη θέση του CEO της Dacia από τα τέλη του 2025 και έχει αναλάβει καθήκοντα CEO στην καναδική Bombardier Recreational Products (BRP), εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή οχημάτων αναψυχής όπως ATV και snowmobiles.

Τεχνολογία με αποδεδειγμένη αξιοπιστία

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Dacia βασίζεται στην αξιοποίηση ήδη εξελιγμένων πλατφορμών και κινητήρων του ομίλου Renault, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της μάρκας, ώστε να περιορίζεται σημαντικά το κόστος εξέλιξης. Έτσι εξηγείται γιατί μοντέλα όπως το Duster και το Jogger προσφέρουν σύγχρονα υβριδικά και όχι μόνο σύνολα, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον τελικό αγοραστή.

Ο ίδιος είπε: «Παίρνουμε τους πόρους που έχει αναπτύξει ο Όμιλος Renault και τους επαναχρησιμοποιούμε, φτιάχνοντας κάτι που να ταιριάζει στη Dacia. Έτσι, δημιουργούμε κάτι σωστό τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας και ταυτόχρονα διαχειριζόμαστε, σε επίπεδο ομίλου, τις εκπομπές CO2», δήλωσε ο Le Vot.

Ο ρόλος της υβριδικής τεχνολογίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Le Vot σχετικά με τους κινητήρες του νέου Bigster. Ο ίδιος σημειώνει ότι ο 1,0 TCe και το υβριδικό σύνολο με τον κινητήρα των 1,6 λίτρων, που χρησιμοποιούνται ήδη σε μοντέλα όπως το Jogger και το Duster, κρίθηκαν ανεπαρκή για τις ανάγκες του νέου Bigster, του μεγαλύτερου μοντέλου στη γκάμα της Dacia. Η λύση δόθηκε μέσω του νέου υβριδικού συνόλου που συνδυάζει θερμικό κινητήρα 1,8 λίτρων από τη Horse Powertrain. Ο συγκεκριμένος κινητήρας επιτρέπει στο Bigster να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ισχύος και βάρους, διατηρώντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων χαμηλά.

Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία plug-in hybrid (PHEV), ο Le Vot άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει στην αγορά κάποιο plug-in υβριδικό Dacia, χωρίς όμως να αποτελεί άμεση προτεραιότητα.