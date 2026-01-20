Σπάνιο Audi R8 GT με μόνο 270 χλμ. στο οδόμετρο ψάχνει νέο ιδιοκτήτη

Ένα από τα λίγα Audi R8 GT πρώτης γενιάς που έχουν κατασκευαστεί βρίσκεται προς πώληση. Εκτός από σπάνιο είναι επίσης σε άριστη κατάσταση, έχοντας μόνο 270 χιλιόμετρα στο οδόμετρο.

Το Audi R8, από την πρώτη του εμφάνιση το 2006, κατάφερε να φέρει τον κόσμο των supercars πιο κοντά στο ευρύ κοινό, χωρίς να χάνει ίχνος από το μυστήριο και τη γοητεία που τα συνοδεύουν.

Με τον ατμοσφαιρικό V8 –και αργότερα τον θρυλικό V10– τοποθετημένο πίσω από τα δύο καθίσματα, το R8 απέδειξε ότι η Audi μπορούσε να κατασκευάσει ένα γνήσιο supercar, ικανό να σταθεί ισάξια απέναντι στα μοντέλα της Ferrari και της Lamborghini.

V10 με 560 ίππους

Κατά τη μακρόχρονη πορεία του, το Audi R8 παρουσιάστηκε σε πολλές και ξεχωριστές εκδόσεις. Η κορωνίδα της γκάμας ήταν το R8 GT, το οποίο συνδυαζόταν με V10 κινητήρα 5,2 λίτρων με ισχύ 560 ίππους και ήταν περίπου 100 κιλά ελαφρύτερο από το απλό.

Η ισχύς στο R8 GT πρώτης γενιάς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του εξατάχυτου αυτόματου κιβωτίου, με το σπριντ από στάση στα 100 χλμ./ώρα να πετυχαίνεται σε 3,6 δευτερόλεπτα. Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις 333 αυτοκίνητα, με ένα από αυτά να βρίσκεται προς πώληση μέσω της πλατφόρμας δημοπρασιών Collecting Cars.

Άσπρο με κατακόκκινο εσωτερικό

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο παραδόθηκε καινούργιο στην Ελβετία το 2012 και πλέον βρίσκεται στο Κουβέιτ, έχοντας αλλάξει μόλις δύο ιδιοκτήτες. Είναι βαμμένο σε Exclusive White, ενώ το εσωτερικό είναι επενδυμένο με κόκκινο δέρμα υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη αξία προσδίδει το γεγονός ότι το οδόμετρο δείχνει μόλις 270 χιλιόμετρα, πιθανότατα επειδή αποτελούσε μέρος κάποιας ιδιωτικής συλλογής.

Παρά τα ελάχιστα χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο φαίνεται άριστα συντηρημένο, με δύο σέρβις και έναν τεχνικό έλεγχο να έχουν πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η πρώτη προσπάθεια πώλησής του δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς, παρά τις προσφορές που ξεπέρασαν τα 62.000 ευρώ, το αυτοκίνητο δεν άλλαξε χέρια. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να το αποκτήσουν.