Πρώτες εικόνες για το νέο Nissan Skyline

Η Nissan αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του νέου Skyline, το οποίο φαίνεται πως θα υιοθετήσει πολλά ρετρό χαρακτηριστικά και φωτιστικά σώματα εμπνευσμένα από το GT-R.

H Nissan παρουσίασε στην εκδήλωση Vision που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία πολλά από τα επερχόμενα μοντέλα της, όπως το νέας γενιάς Juke, το νέο Rogue, το XTerra αλλά και κάποιες εικόνες από το νέας γενιάς Skyline που πρόκειται να απασχολήσει τις γραμμές παραγωγής της εταιρείας.

Σημειώνεται πως οι εικόνες δεν αφορούν το Skyline GΤ-R R36 αλλά το σπορ σεντάν των Ιαπώνων που στις Ηνωμένες Πολιτείες λανσάρεται ως Infiniti Q50S.

Με ρετρό σχεδίαση

Μέσα από τις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε η Nissan, φαίνεται πως το νέο Skyline θα είναι ένα αυτοκίνητο τριών όγκων που θα συνδυάζει μοντέρνα στοιχεία με χαρακτηριστικά από το τρίτης γενιάς Skyline (Hakosuka) στον πρόβολο, ενώ στο πίσω μέρος, το αυτοκίνητο θα υιοθετήσει LED φώτα που φέρνουν αμέσως στο νου αυτά του GT-R στις τελευταίες του δύο γενιές. «Είναι ένα όνομα που αντιπροσωπεύει την προέλευση και την ψυχή της Nissan. Είναι ένα πρότυπο ιαπωνικής μηχανικής και πάθους για την οδήγηση» δήλωσε ο Ivan Espinosa, πρόεδρος και CEO της Nissan.

Εξηλεκτρισμένο και με V6 κινητήρα

Η Nissan δεν αποκάλυψε κάποια πληροφορία για τις τεχνικές προδιαγραφές της νέας γενιάς, εντούτοις, τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι το αυτοκίνητο θα βασίζεται σε μια αναβαθμισμένη πλατφόρμα.

Το μοντέλο θα συνδυάζεται με εξηλεκτρισμένα σύνολα που θα το εναρμονίζουν με τα πιο αυστηρά όρια για τους ρύπους που βρίσκονται προ των πυλών, παρ’ όλα αυτά στη φαρέτρα φημολογείται πως θα βρίσκεται και ο twin-turbo V6 κινητήρας των 3,0 λίτρων με ισχύ 400 ίππους που τροφοδοτεί το Nissan Z, με σκοπό να προσελκύσει τους πιο απαιτητικούς οδηγούς.

Το λανσάρισμα του νέου Nissan Skyline εκτιμάται πως θα γίνει το 2027.