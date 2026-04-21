To smart fortwo επανασυστήνεται – Πρώτες εικόνες του νέου smart Concept #2

Το Concept #2 προλογίζει τον ερχομό του νέου smart #2, τον διάδοχο του -δημοφιλούς στην Ελλάδα- fortwo.

H smart δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες του νέου Concept #2, του αυτοκινήτου πάνω στο οποίο θα βασιστεί το νέο smart #2.

To #2 θα αποτελέσει τον διάδοχο του fortwo, ενός οχήματος που σημείωσε μια αξιοσημείωτη εμπορική πορεία επί ελληνικού εδάφους, εκμεταλλευόμενο τις λιλιπούτειες διαστάσεις του, που του επέτρεπαν να παρκάρει εύκολα ακόμη και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές των μεγάλων πόλεων.

To νέο smart #2 θα αποκαλυφθεί πολύ σύντομα και αναμένεται να λανσαριστεί εμπορικά στην Ευρώπη μέσα στο 2026.

Σχεδιασμένο για την Ευρώπη

Το smart #2, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νέα μοντέλα της μάρκας, τα οποία σχεδιάστηκαν από τη Mercedes αλλά αναπτύχθηκαν από την Geely, είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των δύο εταιρειών σε όλους τους τομείς από την αρχή έως το τέλος.

Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Ευρώπη και με βάση τα σκίτσα του ήρθαν στο φως, θα είναι και πάλι διθέσιο, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του πρώτου smart. Η μάρκα σημειώνει πως το πρωτότυπο αντιπροσωπεύει μια «επανεφεύρεση του εμβληματικού fortwo» και προσθέτοντας ότι θα είναι και πάλι «αντισυμβατικό».

Ξανά πισωκίνητο

Το smart #2 αναμένεται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA) και θεωρείται σίγουρο πως θα είναι πισωκίνητο, προσφέροντας παρόμοια οδηγικά χαρακτηριστικά με τον προκάτοχό του.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν την Τετάρτη, όταν το πρωτότυπο θα παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου μαζί με το #6, το πρώτο σεντάν της smart, το οποίο, είναι πιθανό να διατεθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια.