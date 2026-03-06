Στο φως η πρώτη εικόνα του επόμενου VW Golf – Τι σχεδιάζει η μάρκα

Το νέο VW Golf 9 θα είναι ηλεκτρικό αλλά θα διατεθεί και με θερμικές εκδόσεις. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2028.

Μια πρώτη γεύση από την επόμενη γενιά του Volkswagen Golf ήρθε στο φως μέσω μιας teaser εικόνας που παρουσιάστηκε σε εργαζόμενους στο εργοστάσιο του Wolfsburg.

Η εικόνα, που αποκαλύφθηκε από το γερμανικό συνδικάτο IG Metall κατά τη διάρκεια συνάντησης με εργαζόμενους της εταιρείας, δίνει τις πρώτες ενδείξεις για τη σχεδίαση που θα υιοθετήσει το δημοφιλές μικρομεσαίο της Volkswagen στη νέα του γενιά, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028.

Μικρές οι αλλαγές σε εμφάνιση

Παρότι η εικόνα δείχνει μόνο τη σιλουέτα του, το σκίτσο αποκαλύπτει πως το επόμενο Golf θα έχει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το τωρινό. Το νέο μοντέλο φαίνεται να διαθέτει μεγαλύτερη αεροτομή στο τέλος της οροφής καθώς και ένα πιο «κοφτό» πίσω μέρος.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές πιθανότατα σχετίζονται με τη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και συνεπώς στην αύξηση της αυτονομίας.

Η επόμενη γενιά του Golf θα αποτελέσει σημαντικό τεχνολογικό βήμα για τη μάρκα, καθώς θα είναι το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SSP (Scalable Systems Platform) του ομίλου Volkswagen.

Η αρχιτεκτονική αυτή θα χρησιμοποιεί ηλεκτρικό σύστημα 800V και θα συνδυάζεται με νέες πιο προηγμένες μπαταρίες, οι οποίες θα προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και σημαντικά ταχύτερους χρόνους φόρτισης.

Το θερμικό Golf θα παραμείνει στην αγορά

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αναμένεται να ονομαστεί ID. Golf, ακολουθώντας τη στρατηγική ονοματοδοσίας της οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων ID της εταιρείας και έχει σκοπό να το διαφοροποιήσει από τις συμβατικές εκδόσεις του μοντέλου. Μιλώντας για τις θερμικές εκδόσεις, το Golf θα συνεχίσει να προσφέρεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης παράλληλα με το νέο ID. Golf, αφού πρώτα ανανεωθεί ριζικά, υιοθετώντας σχεδίαση που θα το ευθυγραμμίζει αισθητικά με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επίσης η παρουσία υβριδικών κινητήρων.