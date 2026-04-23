Πάνω από 48.000 οι πωλήσεις του T-Roc το 2026 – Πρώτη στην Ευρώπη η Volkswagen

Το νέο Volkswagen T-Roc επιβεβαιώνει τη διαχρονικά ισχυρή θέση του καταγράφοντας υψηλές πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 και την ίδια στιγμή, η Volkswagen παραμένει στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς, με 343.888 πωλήσεις και μερίδιο 9,9%.

Το Volkswagen T-Roc έχει καταφέρει να εδραιώσει μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με το ευρωπαϊκό κοινό, αντανακλώντας τη συνεχή προτίμηση ενός μεγάλου και απαιτητικού αγοραστικού κοινού σε μία από τις πιο ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως.

Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις διεθνώς, το T-Roc συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα compact SUV της Ευρώπης, ενώ το νέο μοντέλο επιβεβαιώνει τη δυναμική του καταγράφοντας 48.709 νέες πωλήσεις μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ήπια υβριδικό έως 150 ίππους

Το T-Roc διατίθεται, αρχικά, με ήπια υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες (eTSI) και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, με μέγιστη απόδοση 116 ή 150 ίππους. Οι δύο mild hybrid εκδόσεις συνεργάζονται με μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια, η οποία παρέχει επιπλέον 14 kW ισχύος και 56 Nm ροπής.

Ο τετρακύλινδρος 1,5 TSI evo2 –η καρδιά όλων των συστημάτων κίνησης του νέου T-Roc– διαθέτει υπερσυμπιεστή VTG, σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων ACTplus, ψεκασμό υψηλής πίεσης έως 350 bar, χιτώνια κυλίνδρων με επικάλυψη πλάσματος και έμβολα με ενσωματωμένα κανάλια ψύξης. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller (πρόωρο κλείσιμο βαλβίδων εισαγωγής με υψηλή συμπίεση), με λόγο λάμδα 1 σε όλο το εύρος λειτουργίας.

Μέσα στο 2026, θα ακολουθήσουν δύο full hybrid συστήματα κίνησης, ανεπτυγμένα από το μηδέν από τη Volkswagen, με απόδοση 100 ή 125 kW και μέγιστη ροπή 306 Nm, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η γκάμα θα εμπλουτιστεί ξανά με τετρακίνητες εκδόσεις (4MOTION), σε συνδυασμό με τον κινητήρα 2,0 TSI, ο οποίος στο μέλλον θα προσφέρεται και ως mild hybrid. Εσωτερικό με premium φιλοσοφία Στο εσωτερικό, το νέο T-Roc κάνει ένα σαφές άλμα ποιότητας. Οι επενδεδυμένες επιφάνειες στο ταμπλό, τα μαλακά υλικά, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός έως 30 χρωμάτων και τα εργονομικά καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που γεφυρώνει την κατηγορία των compact SUV με υψηλότερα segment. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών (Digital Cockpit ή Digital Cockpit Pro) συνδυάζεται με οθόνη infotainment έως 12,9 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται head-up display. Η τελευταία γενιά συστημάτων infotainment υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, προσφέροντας μια πλήρως σύγχρονη εμπειρία. Η γκάμα οργανώνεται σε τέσσερις διακριτές εκδόσεις: Trend, Life, Style και R-Line. Ακόμη και η βασική έκδοση προσφέρει πλήρες πακέτο ασφάλειας και ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου είτε προς την κομψότητα είτε προς τη δυναμική σπορ αισθητική. Οι τιμές του αναλυτικά: T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Trend: 28.590 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 29.790 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 32.290 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG Life: 31.390 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 33.890 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 35.990 ευρώ Πρώτη στην Ευρώπη η VW

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Volkswagen επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με 343.888 πωλήσεις και μερίδιο 9,9%, αναδεικνύοντας τη δύναμη του χαρτοφυλακίου της και τη σταθερή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους πελάτες. Σε αυτή την πορεία, το T-Roc αποτελεί έναν από τους βασικούς εκφραστές της επιτυχίας της.