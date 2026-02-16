Renault 5 με μόλις 12 χλμ. ήταν ξεχασμένο σε γκαράζ για 43 χρόνια – Πού πωλείται

Ένα Renault 5 του 1982, με μόλις 12 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, βρέθηκε ξεχασμένο από το χρόνο σε ένα γκαράζ στη Γαλλία μετά από 43 χρόνια.

Ιστορίες με ξεχασμένα κλασικά αυτοκίνητα που ανακαλύπτονται μέσα σε γκαράζ μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο. Και όμως συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ένα Renault 5 κατασκευής του 1982, το οποίο παρέμεινε ακινητοποιημένο για 43 ολόκληρα χρόνια σε ένα μικρό γκαράζ στη Saône-et-Loire της Γαλλίας. Το πιο εντυπωσιακό; Το οδόμετρό του γράφει μόλις 12 χιλιόμετρα.

Μια αγορά που δεν ευδοκίμησε

Όπως αναφέρεται από τον λογαριασμό @phares_jaunes_et_damiers στο Instagram, η ιστορία του αυτοκινήτου ξεκινά τον Οκτώβριο του 1982, όταν μια νεαρή γυναίκα αγόρασε το ολοκαίνουργιο, τότε, Renault 5 από την μια κοντινή αντιπροσωπεία της μάρκας.

Επέλεξε την πεντάθυρη έκδοση TL, με κινητήρα 1.108 κ.εκ. που συνδυαζόταν με τετρατάχυτο κιβώτιο και βάμμενο στο σχετικά σπάνιο μεταλλικό χρώμα Slate Blue. Η τιμή αγοράς ήταν 40.000 γαλλικά φράγκα, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή.

Το αυτοκίνητο παραδόθηκε στο σπίτι της με πινακίδες που είχαν ισχύ για 15 ημέρες, καθώς η ίδια δεν είχε ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης. Ωστόσο, όταν η νεαρή πέρασε τις εξετάσεις, δεν ένιωσε ποτέ άνετα πίσω από το τιμόνι του και, έτσι το Renault 5 έμεινε σταθμευμένο στο γκαράζ για παραπάνω από 4 δεκαετίες.

Από τη σκόνη στο σφυρί

Ο πρόγονος του τωρινού αμιγώς ηλεκτρικού Renault 5 E-Tech, αναμένεται να καθαριστεί και να ανακαινιστεί πριν δημοπρατηθεί από τον οίκο Aguttes στις 15 Μαρτίου. Το ενδιαφέρον των συλλεκτών προμηνύεται έντονο.

Σήμερα το Renault 5 έχει αναβιώσει ως αμιγώς ηλεκτρικό, με ρετρο-φουτουριστική εμφάνιση, βασισμένο στην πλατφόρμα Ampere Small. Εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα 120 ή150 ίππων, ενώ μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση πάνω από 410 χλμ.

Στο εσωτερικό φέρει σύγχρονες τεχνολογίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ψηφιακό συνοδοιπόρο Reno. Ένα AI Avatar που επικοινωνεί με τον οδηγό, διευκολύνοντάς του τη συνδιαλλαγή με το αυτοκίνητο.

Το μοντέλο διακρίνεται και για τη συμπεριφορά του στον δρόμο, επικουρούμενο από συμπαγές πλαίσιο, πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και άμεσο σύστημα διεύθυνσης.