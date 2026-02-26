Renault Clio: Το ευρωπαϊκό best-seller του Ιανουαρίου

Η νέα γενιά του Renault Clio συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη, κατακτώντας για 5η φορά μέσα στους τελευταίους 10 μήνες την πρώτη θέση των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Το Renault Clio αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά τον περασμένο μήνα, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 12,2%. Πρόκειται για την πέμπτη φορά μέσα στους τελευταίους δέκα μήνες που το γαλλικό μικρό κατακτά την κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και την εμπορική επιτυχία της 6ης γενιάς του.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Volkswagen T-Roc, που επίσης διατίθεται πλέον σε νέα γενιά, το οποίο ακολούθησε το Clio σε απόσταση μόλις 54 αυτοκινήτων. Την τρίτη θέση κατέλαβε τo Peugeot 208, που, όπως και το Clio, σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στη γαλλική αγορά. Τέταρτο ήταν τo Volkswagen Golf με σχεδόν τις μισές πωλήσεις του να προέρχονται από τη Γερμανία, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Fiat Pandina.

Πιο δημοφιλή τα υβριδικά, άνοδος για τα ηλεκτρικά

Συνολικά, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 3,9% τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, τα υβριδικά παραμένουν η δημοφιλέστερη επιλογή των καταναλωτών, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους.

Τα υβριδικά κατέλαβαν μερίδιο 38,6% της αγοράς (308.364 μονάδες), διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έφτασαν σε μερίδιο 19,3%, με 154.230 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους άνοδο.

Παράλληλα, τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν σημαντική πρόοδο, αγγίζοντας τις 78.741 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο του 2026. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων σε μεγάλες αγορές, όπως η Ιταλία (+134,2%) και η Γερμανία (+23%), με αποτέλεσμα τα PHEV να αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,8% των συνολικών ταξινομήσεων στην ΕΕ.

Μείωση για βενζίνη και ντίζελ

Τον Ιανουάριο του 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 28,2%, με το μερίδιο αγορά να κατρακυλά στο 22%. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 48,9%.

Η αγορά πετρελαιοκίνητων συνέχισε την πτωτική της τάση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 22,3% και να αντιπροσωπεύουν το 8,1% των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τον περασμένο μήνα.