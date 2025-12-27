Renault Filante Record 2025: Διένυσε 1.008 χλμ. με μία φόρτιση και μέση ταχύτητα 102 χλμ./ώρα

Η Renault έγραψε ιστορία στην ηλεκτροκίνηση: το Filante Record 2025 διένυσε πάνω από 1.000 χλμ. με μία φόρτιση, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της αυτονομίας δεν κρύβεται στις μεγάλες μπαταρίες, αλλά στην αποδοτικότητά τους.

Η Renault αποχαιρετά το 2025 με ένα τεχνολογικό κατόρθωμα που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην αποδοτικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πρωτότυπο μονοθέσιο Filante Record 2025 κατάφερε να διανύσει 1.008 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 χλμ./ώρα.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, η μπαταρία του οχήματος είχε ακόμη υπόλοιπο 11%, το οποίο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Renault, θα επαρκούσε για να κάνει το πρωτότυπο επιπλέον 120 χιλιόμετρα με την ίδια μέση ωριαία ταχύτητα.

239 γύροι σε 10 ώρες

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στο κέντρο δοκιμών υψηλής ταχύτητας UTAC στο Μαρόκο, όπου η ομάδα της Renault μετέφερε το project προκειμένου να εξασφαλίσει σταθερές και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Εκεί, το Filante Record 2025 ολοκλήρωσε συνολικά 239 γύρους μέσα σε περίπου 10 ώρες σε μια πίστα 4,2 χιλιομέτρων.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, τρεις οδηγοί εναλλάσσονταν στο cockpit, χωρίς καμία στάση για φόρτιση. Οι μοναδικές διακοπές αφορούσαν σύντομους τεχνικούς ελέγχους και τις αλλαγές οδηγών.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από την ιστορία

Ο σχεδιασμός του Filante Record 2025 αποτελεί έναν σύγχρονο φόρο τιμής στα ιστορικά πρωτότυπα ρεκόρ της Renault, με σαφείς αναφορές στο 40 CV του 1925 και στο L’Étoile Filante του 1956.

Παρότι η αισθητική βάση διατηρήθηκε, πολλά στοιχεία επανασχεδιάστηκαν εκ βάθρων στην αεροδυναμική σήραγγα, προκειμένου να επιτευχθούν οι εξαιρετικά απαιτητικές αεροδυναμικές προδιαγραφές.

Μηχανική ακρίβεια και προηγμένα υλικά

Η αεροδυναμική δεν ήταν ο μοναδικός άξονας εξέλιξης. Η Renault εστίασε εξίσου στη μείωση της αντίστασης κύλισης και του συνολικού βάρους, αξιοποιώντας ανθρακονήματα, κράματα αλουμινίου και 3D printed εξαρτήματα.

Η Michelin ανέπτυξε ειδικά ελαστικά χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης, ενώ τα συστήματα διεύθυνσης και πέδησης λειτουργούσαν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου (by wire). Την κατασκευή της πλατφόρμας ανέλαβε η γαλλική Ligier.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Filante Record 2025 δεν οφείλονται σε μια υπερμεγέθη μπαταρία που θα εξασφάλιζε άφθονα ενεργειακά αποθέματα. Αντιθέτως, η χωρητικότητα των 87 kWh κινείται σε απολύτως ρεαλιστικά επίπεδα.

Το πραγματικό «κλειδί» της επιτυχίας βρίσκεται στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, με τη Renault να ανακοινώνει τιμή μόλις 7,8 kWh/100 χλμ..

Το μέλλον των ηλεκτρικών Renault

Το Filante Record 2025 λειτουργεί ως κινητό εργαστήριο, διερευνώντας λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αυτονομία και την ενεργειακή απόδοση των μελλοντικών ηλεκτρικών μοντέλων της Renault, ιδιαίτερα σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η φιλοδοξία της γαλλικής εταιρείας είναι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από αυτό το project να περάσουν σταδιακά στη μαζική παραγωγή.