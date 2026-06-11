Renault σε Βρυξέλλες: «Δώστε κίνητρα στην Κίνα για τοπική παραγωγή εξαρτημάτων»

Ο Francois Provost, Διευθύνων Σύμβουλος της Renault, πιέζει την ΕΕ να προσφέρει κίνητρα στις κινεζικές εταιρείες για να κατασκευάζουν τα οχήματά τους χρησιμοποιώντας «made in EU» ανταλλακτικά.

Η ραγδαία είσοδος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς στις συζητήσεις για το μέλλον της αυτοκίνησης στη Γηραιά Ήπειρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ηχηρή παρέμβαση πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Renault, Francois Provost, από το βήμα βιομηχανικού συνεδρίου στις Βρυξέλλες.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος του γαλλικού ομίλου έθεσε έναν καίριο προβληματισμό, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της απέναντι στους κατασκευαστές από την Κίνα.

Ο Provost υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. οφείλει να δώσει κίνητρα ώστε οι κινεζικές εταιρείες να μην περιορίζονται στην απλή συναρμολόγηση οχημάτων σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά να προχωρούν και στην προμήθεια εξαρτημάτων από την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια βιώσιμη και αμοιβαία επωφελής συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Κίνας πρέπει να βασιστεί σε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία.

Στην ΕΕ γίνεται μόνο η συναρμολόγηση

Το επιχείρημα του Provost βασίζεται σε μια σκληρή οικονομική πραγματικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας: το 95% της προστιθέμενης αξίας ενός οχήματος παράγεται από τους κατασκευαστές εξαρτημάτων (suppliers) και όχι από το τελικό στάδιο της συναρμολόγησης.

Αν οι Κινέζοι κατασκευαστές εισάγουν έτοιμα όλα τα βασικά τμήματα των αυτοκινήτων τους από την Κίνα και απλώς τα «κουμπώνουν» σε ευρωπαϊκά εργοστάσια, η ευρωπαϊκή οικονομία θα καρπώνεται ελάχιστα οφέλη.

Λίγα τα οφέλη

Η τάση αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν υπογράψει συμφωνίες με κινεζικούς κολοσσούς για την παραγωγή μοντέλων τους σε ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής που αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν.

Αν και αυτή η λύση προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στα εργοστάσια της Ευρώπης, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, δεν προστατεύει το ευρύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα.