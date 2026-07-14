Σε ποια αυτοκίνητα μπορώ να ανοίξω τον κλιματισμό από το κινητό μου;

Από την άνεση του σπιτιού τους μπορούν οι ιδιοκτήτες συγκεκριμένων μοντέλων να έχουν δροσίσει την καμπίνα του οχήματος προτού εισέλθουν σε αυτό.

Οδηγείς το αυτοκίνητό σου, είσαι κολλημένος στο χάος του Κηφισού και ψήνεσαι από τη ζέστη. Πρόκειται για ένα εφιαλτικό σενάριο, που δοκιμάζει τις αντοχές σου.

Και αν το κυκλοφοριακό κομφούζιο είναι αναπόφευκτο, η προστασία από τη ζέστη επιτυγχάνεται εύκολα: Αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού στην κεντρική κονσόλα του οχήματός σου. Πρόκειται για τον διακόπτη του κλιματισμού, του καλύτερου φίλου του οδηγού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Από το 1939, όταν η αμερικανική Packard Motor Company εγκαινίασε την παρουσία συστήματος ψύξης σε αυτοκίνητο, μέχρι σήμερα, η εν λόγω τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά. Τόσο που πλέον ορισμένοι κάτοχοι μοντέλων έχουν τη δυνατότητα να εκκινήσουν τη διαδικασία ψύξης της καμπίνας από απόσταση, προτού καν εισέλθουν στο αυτοκίνητο.

Τη συγκεκριμένοι δυνατότητα έχουν κατά κανόνα κάτοχοι αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (mobile app) που προσφέρουν οι κατασκευαστές.

Για να εξηγήσουμε τη λειτουργία του συστήματος θα πάρουμε ως παράδειγμα την εφαρμογή “MyToyota” για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Toyota bZ4X.

Από την κεντρική οθόνη του app, ο χρήστης επιλέγει το “Start Climate” το οποίο τον οδηγεί στη σελίδα ρυθμίσεων του απομακρυσμένου ελέγχου του κλιματισμού.

Μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του κλιματισμού και να τον ενεργοποιήσει είτε άμεσα είτε σε προκαθορισμένη ώρα. Αφού επιλέξει τις λειτουργίες που επιθυμεί, απλά πατάει “Start Climate”. Όπως αναφέρει η Toyota, ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 10 ή 20 λεπτά, ανάλογα με το μοντέλο.

Εξίσου εύκολη είναι η διαδικασία και στα μοντέλα άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Mercedes και Kia, μέσω των εφαρμογών “Mercedes-Benz App” και “Kia Connect” αντίστοιχα. Η διαδικασία για τα μοντέλα της Kia παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο.

Σημειώνεται ότι για την ψύξη της καμπίνας αντλείται ενέργεια από την μπαταρία του αυτοκινήτου, ενώ στην περίπτωση που το όχημα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, τότε η ενέργεια τροφοδοτείται απευθείας από την παροχή ρεύματος. Στο τελευταίο σενάριο, όταν ο οδηγός κάτσει πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου δεν θα στερηθεί… αυτονομία.

Μέσω των mobile apps οι οδηγοί έχουν και άλλες δυνατότητες, όπως το απομακρυσμένο κλείδωμα/ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, η παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος (π.χ. ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας, ειδοποιήσεις για βλάβες ή υπενθυμίσεις για service) και η προετοιμασία της μπαταρίας πριν τη φόρτιση.