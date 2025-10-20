SEAT Leon: Γίνεται φουλ υβριδικό το 2028, ανανεώνεται πλήρως το 2029

Το SEAT Leon αναμένεται να λάβει φουλ υβριδικό σύνολο το 2028, ενώ, έναν χρόνο αργότερα, η μάρκα θα το ανανεώσει ριζικά σε εμφάνιση και θα του προσφέρει ό,τι καλύτερο διαθέτει σε τεχνολογίες και συστήματα.

Η SEAT ετοιμάζεται να πατήσει επανεκκίνηση στην εμπορική της πορεία και για να το πετύχει αυτό, θέλει να επαναπροσδιορίσει την θέση του -γνωστού σε όλους μας- Leon στην αγορά. Αυτό θα γίνει προσφέροντας στο μοντέλο μια φουλ υβριδική έκδοση το 2028, ενώ το 2029, λέγεται πως θα ακολουθήσει μια ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου που θα φέρει μαζί της μεγάλες αλλαγές.

Νέο πλήρως υβριδικό σύστημα

Το SEAT Leon θα είναι από τα πρώτα μοντέλα του VW Group που θα δανειστούν το νέο full-hybrid σύστημα της VW, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του το 2026 στο T-Roc δεύτερης γενιάς. Το υβριδικό σύνολο θα βασίζεται στον 1.500άρη τετρακύλινδρο κινητήρα του ομίλου, ο οποίος θα συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που θα είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (DSG) του αυτοκινήτου. Το πιθανότερο είναι πως θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος, περίπου στα 140 και 170 άλογα, και θεωρείται σίγουρο πως θα προσφέρει πολύ χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τα ήδη παρόντα mild hybrid σύνολα που έχουν στη φαρέτρα τους οι Γερμανοί.

Θα ανανεωθεί σημαντικά το 2029

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο της SEAT, μετά την προσθήκη της full hybrid έκδοσης το 2028, θα ακολουθήσει η άφιξη ενός πλήρως ανανεωμένου Leon. Επειδή ωστόσο το Leon τελευταίας γενιάς βρίσκεται στην αγορά ήδη περίπου πέντε χρόνια, μένει να αποσαφηνιστεί εάν θα πρόκεται για μια ανανέωση ή η μάρκα σχεδιάζει να φέρει στην αγορά τον διάδοχό του. Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο αναμένεται να υιοθετήσει πιο αιχμηρή και σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία, να αλλάξει πλήρως μέσα στην καμπίνα και να αναβαθμιστεί με τα πιο καινούργια συστήματα συνδεσιμότητας.

Υβριδική τεχνολογία και για Ibiza – Arona

Οι αλλαγές που θα φέρει η SEAT δεν θα περιοριστούν στο Leon. Το 2027, η SEAT θα προσφέρει νέους ήπια υβριδικούς κινητήρες στα Ibiza και Arona, παρόμοιους με αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν στα Volkswagen Polo και Skoda Fabia. Ήδη, η μάρκα εργάζεται πάνω στην εκκίνηση της παραγωγής των ανανεωμένων Ibiza και Arona, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους.