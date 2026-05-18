Νέο Skoda Fabia Motorsport Edition: Με έμπνευση τα 125 χρόνια ιστορίας

Για να γιορτάσουν τα 120 χρόνια της Skoda Motorsport, οι Τσέχοι προσφέρουν τη Fabia σε μια μοναδική έκδοση με όνομα «Motorsport Edition», μόνο για 125 τυχερούς.

Η Skoda γιορτάζει μια εντυπωσιακή διαδρομή 125 ετών στους αγώνες και με την αφορμή αυτή παρουσιάζει το Fabia Motorsport Edition. Πρόκειται για μια εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση μόλις 125 μονάδων, η οποία μεταφέρει την αύρα του WRC στους δημόσιους δρόμους.

Βασισμένη στο Fabia 130, αυτή η νέα έκδοση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο «εργαλείο» οδηγικής απόλαυσης που συνδέει την καθημερινή χρηστικότητα με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η μάρκα από τις ειδικές διαδρομές του WRC.

Στιλ από τους αγώνες

Η εμφάνιση του μοντέλου είναι επηρεασμένη από το Fabia RS Rally2. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στο μεταλλικό χρώμα Moon White, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με τη μαύρη οροφή και τις κολόνες.

Οι λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα στα σπόιλερ και τον διαχύτη, μαζί με τα ειδικά γραφικά στα πλαϊνά και τις εντυπωσιακές ζάντες ελαφρού κράματος Libra των 18 ιντσών σε smoked φινίρισμα κάνουν το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει, την ώρα που η μικρότερη απόσταση από το έδαφος και οι δύο απολήξεις της εξάτμισης κάνουν το αυτοκίνητο πιο επιθετικό.

Σπορ καμπίνα και ένα ειδικό δώρο

Στο εσωτερικό, η αίσθηση της μοναδικότητας είναι διάχυτη σε κάθε γωνιά. Τα σπορ καθίσματα με την ενισχυμένη πλευρική στήριξη και οι επενδύσεις τύπου carbon στο ταμπλό δημιουργούν ένα περιβάλλον που αντιστοιχεί σε σπορ κατασκευές, κάθε ένα από τα 125 αυτοκίνητα φέρει μια αριθμημένη πλακέτα, ενώ ένα έμβλημα «Motorsport 125» κοσμεί το τριάκτινο τιμόνι.

Η εμπειρία ιδιοκτησίας ολοκληρώνεται με ένα μοναδικό συλλεκτικό δώρο: ένα πιστοποιητικό γνησιότητας υπογεγραμμένο από τη διοίκηση της Skoda, γάντια κατάλληλα για οδήγση και ένα πραγματικό κομμάτι από τον κλωβό ασφαλείας ενός Fabia RS Rally2.

177 PS και 250 Nm ροπή

Στην καρδιά του Fabia Motorsport Edition χτυπά ένας αναβαθμισμένος κινητήρας 1.5 TSI evo2 που αποδίδει 130 kW (177 ίππους) μεταξύ 5.000 και 6.000 σ.α.λ. και ροπή 250 Nm από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ.. Το μοτέρ συνδυάζεται με επτατάχυτο κιβώτιο DSG, το οποίο, σύμφωνα με τη μάρκα, έχει υψηλότερα σημεία αλλαγής σχέσεων για ταχύτερη επιτάχυνση και κατεβάσματα rev-matching στη λειτουργία Sport.