Skoda Peaq: Όλες οι πληροφορίες για τη νέα ναυαρχίδα των Τσέχων

Το νέο Skoda Peaq είναι ένα μοντέλο ορόσημο για τη μάρκα που διευρύνει ουσιαστικά τη γκάμα των ηλεκτρικών της προτάσεων. Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρα, έως επτά θέσεις, αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και κορυφαία ευρυχωρία, το SUV θα αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα των Τσέχων.

Η Skoda σχεδιάζει να επεκτείνει τη γκάμα της στα μέσα του 2026, παρουσιάζοντας το νέο, πλήρως ηλεκτρικό Peaq. Το μοντέλο εμπνέεται από το πρωτότυπο Skoda Vision 7S και θα βασίζεται στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB).

Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στη Mladá Boleslav και προορίζεται να αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής εταιρείας.

Το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο Skoda

Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, ύψος 1,7 μέτρων και μεταξόνιο 2.965 χιλιοστών, το Peaq είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο στη γκάμα της Skoda. Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει η φωτιζόμενη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face με λεπτά κάθετα στοιχεία και οπίσθιο φωτισμό LED, ενώ η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα εφοδιάζεται με προβολείς Full LED Matrix που ενσωματώνουν 18 μονάδες φωτισμού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ορατότητας σε όλες τις συνθήκες, χωρίς να ενοχλούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου.

Την εικόνα του μοντέλου συμπληρώνουν οι μεγάλες, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου, σε διαστάσεις από 19 έως 21 ίντσες, καθώς και δέκα διαθέσιμες επιλογές εξωτερικού χρώματος.

To Peaq θα διατίθεται ως επταθέσιο και ως πενταθέσιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 1.010 λίτρα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη χωρητικότητα που έχει προσφερθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής της Skoda.

Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 299 λίτρα χώρου αποσκευών, ενώ ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, το λεγόμενο frunk, ενισχύει περαιτέρω τη συνολική πρακτικότητα.

Νέο infotainment βασισμένο σε Android και νέα κάθετη οθόνη 13,6 ιντσών

Το Peaq εξοπλίζεται με το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment βασισμένο σε Android, προσφέροντας εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ντεμπούτο κάνει και το νέο digital mobile key, που επιτρέπει την αντικατάσταση του συμβατικού κλειδιού από εφαρμογή σε smartphone ή smartwatch, λύση ιδιαίτερα χρήσιμη για οχήματα με πολλαπλούς χρήστες. Οι βασικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται σε οθόνη οδηγού 10 ιντσών, η οποία συμπληρώνεται από μια κάθετη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών με απτικά χειριστήρια. Προαιρετικά θα διατίθεται και head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα.

Το Peaq σηματοδοτεί επίσης μια ακόμη πρωτιά για τη Skoda, με ένα premium ηχοσύστημα που εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία με τη Sonos. Το Peaq εισάγει επίσης για πρώτη φορά χωνευτές χειρολαβές θυρών, ενώ εξίσου εντυπωσιακή είναι η νέα πανοραμική ηλιοροφή με σύστημα Dynamic Shade Control, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας.

Περισσότερα χαρακτηριστικά Simply Clever

Ως νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda, το Peaq εισάγει και νέες λύσεις Simply Clever. Είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που διαθέτει μάκτρα υαλοκαθαριστήρων με ενσωματωμένα συστήματα πλύσης, τα οποία αξιοποιούν πιο αποδοτικά το υγρό καθαρισμού και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα καθαρισμού του παρμπρίζ.

Στα επιπλέον πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το Dual Phonebox με ασύρματη φόρτιση κατά το πρότυπο Qi2 και ισχύ έως 25 W, ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών τύπου roller shutter, πτυσσόμενο τραπεζάκι, καθαριστικό οθόνης, υποδοχή καρτών, θύρα USB ενσωματωμένη στον εσωτερικό καθρέφτη και πρόσθετη θύρα USB στην τρίτη σειρά καθισμάτων. Μια ακόμη έξυπνη λεπτομέρεια είναι ο κωδικός QR στο πλάι του χώρου αποσκευών, μέσω του οποίου προβάλλεται βίντεο με τις δυνατότητες φόρτωσης και τις πρακτικές λύσεις αποθήκευσης.

Τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης και αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Το Skoda Peaq υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την αξιοποίηση της ενέργειας της μπαταρίας υψηλής τάσης για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή τροχόσπιτα. Παράλληλα, το νέο Ambibox DC Wallbox της MOON POWER, μάρκας του Ομίλου Volkswagen, επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας Vehicle-to-Home (V2H).

Έκδοση Sportline με ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα

Το Skoda Peaq θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη στιγμή και σε έκδοση Sportline, η οποία θα ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία και τον εμπλουτισμένο βασικό εξοπλισμό. Εξωτερικά, η Sportline τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες και στοιχεία υψηλής αντίθεσης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, ενώ προαιρετικά θα διατίθενται ζάντες 21 ιντσών. Τη συνολική εικόνα συμπληρώνουν οι προβολείς Full LED Matrix και η φωτιζόμενη μάσκα Tech-Deck Face.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι σκούροι τόνοι, η μαύρη επένδυση οροφής και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά υψηλής ποιότητας. Προαιρετικά θα διατίθεται και η χαρακτηριστική μαύρη οροφή της έκδοσης Sportline. Παράλληλα, η έκδοση εφοδιάζεται με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη και ενσωματωμένα προσκέφαλα, ενώ τη σπορ ατμόσφαιρα ολοκληρώνουν το τιμόνι τριών ακτίνων με το λογότυπο της Skoda και τα αλουμινένια πεντάλ.